محافظ أسوان: جاهزون لمواجهة السيول والأمطار.. وتوافر المستلزمات الطبية والسلع الاستراتيجية

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جاهزية المحافظة لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال الموسم الشتوي، مشيرًا إلى مراجعة استعدادات جميع الجهات المعنية، وتوافر المعدات والمستلزمات الطبية والسلع الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمحافظات المجاورة، لضمان سرعة الاستجابة لأي أزمة.

وأوضح محافظ أسوان، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن المحافظة عقدت اجتماعًا موسعًا بمشاركة الجهات الأمنية ومديريات الخدمات والأزهر والكنيسة والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، لمراجعة استعدادات كل جهة على حدة، وتحديد الاحتياجات من المعدات والأدوية والأمصال والسلع الغذائية والاستراتيجية، بالإضافة إلى أن الاجتماع تناول آليات التنسيق المشترك بين الجهات المختلفة، وتحديد أدوار كل جهة حال وقوع أي طارئ، فضلًا عن تفعيل بروتوكولات التعاون مع المحافظات المجاورة، ومنها الأقصر وسوهاج، لتوفير الدعم اللازم عند الحاجة.

وأشار لاشين إلى أن مركز الأزمات والسيطرة بديوان عام المحافظة يتولى التنسيق بين الجهات المعنية، ويرتبط بمنظومة مركزية تضم الوزارات والجهات المختصة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات تعمل يوميًا، مع تنفيذ نماذج محاكاة ميدانية لاختبار سرعة الاستجابة للأزمات، واستشهد بتجربة سابقة للتعامل مع حادث افتراضي بإحدى السفن السياحية «نايل كروز»، بمشاركة الحماية المدنية والإسعاف والإنقاذ النهري، بهدف اختبار جاهزية فرق التدخل والتنسيق بينها.

وأكد محافظ أسوان استمرار متابعة أعمال تطهير البرابخ

والسدود، بالتنسيق مع مديرية الري، موضحًا أنه وجّه رؤساء المراكز والمدن بالمرور على هذه المواقع للتأكد من عدم وجود عوائق أو مستجدات تستدعي إعادة التطهير، كما شدد على أن الاستعداد المبكر ووضع الخطط الاستباقية يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار النشاط السياحي بالمحافظة.