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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان.. احتفالات مدارس التربية الخاصة والإعدادية والثانوية بإنتصارات أكتوبر

إنتصارات أكتوبر
إنتصارات أكتوبر
محمد عبد الفتاح

احتفلت مدارس التربية الخاصة بأسوان بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم، وبإشراف الدكتور أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى .

ويأتى ذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وفى إطار المبادرة الرئاسية «أسرتى قوتى» – المرحلة الرابعة لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتحت إشراف المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم .

إنتصارات أكتوبر مصدر إلهام لترسيخ قيم التضحية والإرادة والإنتماء


وأكدت فعاليات الإحتفال أن ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة ستظل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، لما تجسده من قيم التضحية والفداء والإرادة والعزيمة، وما تحمله من دروس وطنية تؤكد قدرة المصريين على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، مع العمل على ترسيخ روح المواطنة والولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب .

دعم الصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة لدى الطالبات


وفى إطار جهود دعم الصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة لدى طالبات المدارس الإعدادية، شاركت مدرسة سلوا بحرى الإعدادية بنات فى الإحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تضمنت الفعاليات التأكيد على أهمية الإهتمام بالصحة النفسية للطالبات، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على مواجهة التحديات، إلى جانب ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.

كما أكدت الفعاليات أن بناء الإنسان يمثل محوراً أساسياً فى تحقيق التنمية، وأن بناء شخصية واعية ومتوازنة وقادرة على التعامل الإيجابى مع مختلف التحديات يبدأ من توفير بيئة تعليمية ونفسية داعمة للطلاب والطالبات، بما يسهم فى إعداد أجيال أكثر قدرة على المشاركة الفعالة فى المجتمع.

مدرسة عبد الشكور حجازى تستحضر روح أكتوبر وترسخ قيم العزة والانتماء
وفى السياق ذاته، تم تنظيم فعالية بمدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الفنية بنات بقرية غرب أسوان، استحضاراً لروح إنتصارات أكتوبر المجيدة، وما تجسده من معانى العزة والكرامة والإرادة والعزيمة والانتماء الوطنى، مع التأكيد على أهمية غرس هذه القيم فى نفوس الطلاب والطالبات وتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى قدمها أبناء الوطن للحفاظ على مقدراته وصون أراضيه.

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