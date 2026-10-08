محافظ أسوان يلتقى وفد القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية لتعزيز الوعى الدينى وبناء الإنسان

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد القافلة الدعوية الموفدة من مجمع البحوث الإسلامية للمحافظة خلال الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارى ، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بالمجمع .

ويأتى ذلك فى ضوء مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

محافظ أسوان يؤكد أهمية تكثيف البرامج الدعوية والتثقيفية لبناء الوعى المجتمعى

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد حفنى مدير عام الوعظ بمنطقة أسوان ، وأعضاء وفد القافلة ، حيث أكد المهندس عمرو لاشين على الإستعداد الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لتنفيذ البرامج والفعاليات الدعوية والتثقيفية الهادفة بما يخدم القضايا المجتمعية ، ويسهم فى بناء وعى دينى مستنير، وتعزيز قيم الولاء والإنتماء والوطنية بين المواطنين .

وأعرب محافظ أسوان عن تقديره للدور الوطنى والمحورى الذى يقوم به الأزهر الشريف فى نشر صحيح الدين وترسيخ منهج الوسطية والإعتدال ، مؤكداً أهمية تكثيف القوافل الدعوية والتوعوية بمختلف المراكز والمدن، وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجاً لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين والوصول إلى مختلف الفئات المجتمعية .

تعاون المحافظة والأزهر الشريف لدعم جهود بناء الإنسان وتعزيز الإستقرار المجتمعى

وأشار عمرو لاشين إلى أن التعاون مع المؤسسات الدينية يمثل ركيزة أساسية فى جهود الدولة لبناء الإنسان المصرى ، ودعم مسارات التنمية الشاملة ، بما يتواكب مع توجيهات ومبادرات القيادة السياسية الرامية إلى الإرتقاء بالوعى العام ، وترسيخ الهوية الوطنية ، ومواجهة الأفكار الهدامة ، ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش المجتمعى .

القافلة الدعوية

وأكد المحافظ على أهمية توجيه الرسائل الدعوية والتوعوية نحو القضايا التى تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، بما يسهم فى تعزيز السلوكيات الإيجابية، وترسيخ قيم العمل والإتقان والمسئولية، وإستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع والوطن .

قافلة البحوث الإسلامية تستهدف المدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية والمساجد

ومن جانبه ، أوضح الشيخ محمد حفنى أن قافلة مجمع البحوث الإسلامية تستهدف تنفيذ برامج ولقاءات توعوية بعدد من المدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية والمساجد والشركات والمؤسسات ، إلى جانب زيارة المستشفيات بمختلف المراكز والمدن ، وذلك لنشر الوعى الدينى والمجتمعى ، وبث الروح الإيجابية ومكارم الأخلاق ، ومواجهة الأفكار الهدامة ، وتعزيز قيم المحافظة على الوطن .

وأضاف مدير عام الوعظ بمنطقة أسوان أن فعاليات القافلة تتضمن التأكيد على أهمية إستثمار الوقت فيما يعود بالنفع على الإنسان ومن يعيش معه وحوله ، والإستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتوجيهها نحو ما يفيدهم ويفيد مجتمعهم ووطنهم ، فضلاً عن بث روح الأمل والتفاؤل لدى المرضى ، والتأكيد على قيمة العمل والتفانى والإخلاص ، بما يسهم فى دعم الإستقرار النفسى والمجتمعى وتعزيز منظومة القيم الإيجابية .

