أخبار أسوان.. لجنة لإجراء المقابلات ومتابعة للتقنين وتكثيف للنظافة وجهود جامعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 7/10/2026 أحداث متنوعة.

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماع لجنة القيادات لإجراء المقابلات وإختيار عدد من شاغلى الوظائف القيادية بمديريتى التربية والتعليم والزراعة ، وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، وإستمراراً لجهود محافظة أسوان فى إختيار العناصر الأكفأ والأكثر قدرة على تحمل المسئولية للإرتقاء بمستوى الأداء فى مختلف المواقع الخدمية .



https://www.elbalad.news/7133683

أعلنت جامعة أسوان ، حصول المكتب الاستشاري البيئي بوحدة الدراسات البيئية بالجامعة على القيد والاعتماد من جهاز شئون البيئة، بما يعزز دور الجامعة في تقديم الخدمات والدراسات والاستشارات المتخصصة في مختلف المجالات البيئية والمشروعات الناشئة.

https://www.elbalad.news/7133230

جهود متنوعة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد الاجتماع الدورى للجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ، برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التقنين ، وتسريع إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والبت ، وضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات المختصة ، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية .

https://www.elbalad.news/7133689



أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف جهود الإهتمام بمنظومة النظافة العامة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، مع المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المركبات والسيارات والمعدات الخاصة بمشروع النظافة العامة، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل .

وفى هذا الصدد ، تفقد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى يضم مجموعة من السيارات والمركبات والمعدات التابعة لمشروع النظافة العامة، حيث تابع الحالة الفنية للمعدات، ووقف على مدى جاهزيتها وكفاءتها للمشاركة فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية، موجهاً المسئولين بضرورة رفع كفاءة كافة المعدات والمركبات ، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها بصورة دورية ، مع سرعة التعامل مع أى أعطال أو ملاحظات فنية ، بما يضمن الحفاظ على جاهزيتها وتحقيق الإستفادة المثلى منها فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول .

https://www.elbalad.news/71336