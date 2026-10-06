محافظ أسوان يتابع مراحل تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقي الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع " تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى " ، والجارى تنفيذه داخل 12 قرية بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان ، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " FAO " ، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية .

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صغار المزارعين وتعزيز قدرة القطاع الزراعى على مواجهة التغيرات المناخية .



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين رأفت ، والدكتور بهاء وهيب مسئولى منظمة " الفاو " ، بالإضافة إلى مديري مديريات الزراعة والرى والبيئة ، ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة ، فضلاً عن عدد من المزارعين المستفيدين من المشروع بالقرى المستهدفة .

المحافظ : الزراعة الذكية تمثل ركيزة لمواجهة التغيرات المناخية وتعظيم العائد من المحاصيل

وقد أشاد المهندس عمرو لاشين خلال الإجتماع بالدور الذى تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وما تقدمه من دعم فنى ومادي وخبرات متخصصة تسهم فى تطوير المنظومة الزراعية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة فى تنفيذ المشروع ، وما تحقق على أرض الواقع من نتائج إيجابية ، موجهاً مسئولى مديريات الزراعة والرى والبيئة وكافة الجهات التنفيذية المعنية بمواصلة التنسيق والتعاون مع منظمة " الفاو " للعمل على تطوير مكونات المشروع والتغلب على التحديات التى تواجه التنفيذ ، بما يحقق أقصى إستفادة ممكنة من المقومات الزراعية التى تتمتع بها المحافظة .

تكليفات المحافظ لدعم المزارعين والتوسع فى المشروعات الصغيرة



شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة العمل على رفع القيمة المضافة للمحاصيل والمنتجات الزراعية من خلال تحسين أساليب الحصاد والتجهيز والتعبئة والتسويق والترويج ، وفتح مسارات تسويقية أفضل بما يرفع العائد من المنتج الزراعى ويخلق فرصاً إقتصادية وإستثمارية مستدامة للأهالى ، مؤكداً أن الهدف الأساسى هو أن تتحول نتائج المشروع إلى فرص إقتصادية وإستثمارية مستدامة تعود بالنفع المباشر على المزارعين والأهالى ، وتدعم جهود الدولة فى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .



كما وجه المحافظ بمواصلة تقديم الدعم المادي والفني والإرشادي للمزارعين المشاركين في المشروع، بما يساعد على تنمية المشروعات الصغيرة القائمة والتوسع فيها، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة تعتمد على المحاصيل التي تتميز بها المحافظة ، بالإضافة إلى التوسع فى حملات التوعية والإرشاد الزراعى والقوافل الميدانية داخل القرى المستهدفة لنقل الخبرات والممارسات الحديثة إلى أكبر عدد من المزارعين ، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروع.

إستعراض نتائج وثمار المشروع حتى الآن

وخلال الإجتماع استعرض مسئولو منظمة " الفاو " مكونات المشروع وأهدافه الرئيسية ومراحل تنفيذه ، إلى جانب النتائج الإيجابية التى تم تحقيقها حتى الآن ، حيث تم إنشاء 99 مدرسة حقلية ضمن أنشطة المشروع ، وصل عدد المستفيدين منها إلى 2446 مزارعاً من صغار المزارعين بنسبة زيادة بلغت 20% عن المستهدف خلال فترة التنفيذ الحالية.

كما تناول العرض أبرز التحديات التي تواجه الزراعة في أسوان والحلول والممارسات المناسبة للتعامل معها ، إلى جانب إستعراض نماذج عملية للممارسات الزراعية الذكية مناخياً التى تم تطبيقها بالفعل داخل عدد من الحقول الزراعية بالمحافظة ، وما أسهمت به هذه الممارسات من تحسين أساليب الزراعة ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز قدرة المزارعين على التعامل مع المتغيرات المناخية ، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل الحالية وبحث الحلول المناسبة لمواجهة التحديات القائمة .

تجارب نجاح من قلب الحقول .. والمزارعون يقدمون الشكر للمحافظ ومنظمة الفاو

شهد الإجتماع أيضاً عرض عدد من تجارب النجاح لمزارعين مشاركين فى المدارس الحقلية إستعرضوا خلالها ما إستفادوا به من برامج التدريب والدعم الفنى والمادى ، وما أحدثته الممارسات الزراعية الحديثة من تطوير فى أساليب الزراعة والحصاد والتعامل مع المحاصيل والمنتجات الزراعية .

كما أعرب المزارعون عن تقديرهم لمحافظ أسوان ومنظمة الأغذية والزراعة وكافة الجهات المشاركة فى المشروع ، لما تم تقديمه من دعم ساعدهم على تطوير قدراتهم وتحسين أساليب العمل الزراعى ، وصولاً إلى تحقيق قيمة مضافة أفضل لمحاصيلهم ومنتجاتهم بما إنعكس بصورة إيجابية على ظروفهم الإقتصادية والمعيشية .