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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. جهود متنوعة بنصر النوبة لتحسين خدمات مياه الشرب ومتابعة المشروعات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز جهودها الميدانية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القرى، مع العمل على إزالة المعوقات والاستجابة لمطالب وإحتياجات الأهالى، بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

مد خطوط مياه الشرب لخدمة منازل الإحلال الحكومى

وقام أحمد إبراهيم رئيس قرية المالكى بمتابعة أعمال مد خط مياه شرب بقطر 4 بوصات وبطول 3 كيلو مترات بقرية وادى العرب، وذلك لتغذية منازل الإحلال الحكومى بالمياه، بما يسهم فى دعم وتحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للأهالى بالقرية. .

متابعة الوصلات المنزلية وإزالة المعوقات

كما تابعت فاطمة صيام رئيس قرية خريت أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية بقرية خريت 2، مع العمل على إزالة بعض المعوقات التى تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق الاستفادة المستهدفة للمواطنين.

متابعة الأسواق ومشروعات حياة كريمة

وفى السياق ذاته، قام رجب برقى رئيس قرية أبو سمبل بالمرور على السوق الأسبوعى، لمتابعة أسعار السلع والخدمات والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، فضلًا عن متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية توشكى، والوقوف على مستوى الإنجاز أولًا بأول.

لقاء المواطنين ورصد مطالبهم والعمل على حلها

وفى إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، عقد يحيى عبد الفتاح رئيس قرية بلانة لقاءً مع القيادات الطبيعية والأهالى، للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، ورصد احتياجاتهم على أرض الواقع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لها.

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