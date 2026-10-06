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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يوجه بفتح منفذ للتأمين الصحي الشامل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفتح منفذ للتأمين الصحى الشامل بالمركز التكنولوجى بمدينة البصيلية ، وذلك فى إستجابة لمطالب الأهالى للتيسير عليهم داخل المدينة القرى المجاورة ، وتوفير خدمات التأمين الصحى الشامل بالقرب من محل إقامتهم ، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم  .

التوسع فى تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين أولوية
وأكد المهندس عمرو لاشين أن فتح المنفذ يأتى فى إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية ، والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات التأمينية ، خاصة مع أهمية التأمين الصحى الشامل فى توفير مظلة رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة ، مشدداً على ضرورة العمل المستمر لتلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم .

جهود متنوعة

منفذ التأمين الصحى الشامل بالبصيلية يقدم خدمات التغطية التأمينية وسداد الإشتراكات وتحديث الملفات
ومن جانبه ، أوضح عاطف كامل رئيس مدينة البصيلية أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان ، تم فتح منفذ للتأمين الصحى الشامل بالمركز التكنولوجى بالمدينة ، حيث يتيح المنفذ للمواطنين إجراء خدمات التغطية التأمينية ، وسداد إشتراكات التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى تحديث الملفات التأمينية ، بما يوفر على المواطنين مشقة الإنتقال إلى أماكن أخرى للحصول على هذه الخدمات .

وأشار رئيس المدينة إلى أن العمل بالمنفذ سيكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، لحين توفير مجموعة عمل متكاملة تتيح انتظام تقديم الخدمات بصورة أكثر توسعاً ، مؤكداً متابعة سير العمل بالمنفذ والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تيسير الإجراءات أمام المواطنين .

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