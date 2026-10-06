محافظ أسوان يوجه بفتح منفذ للتأمين الصحي الشامل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بفتح منفذ للتأمين الصحى الشامل بالمركز التكنولوجى بمدينة البصيلية ، وذلك فى إستجابة لمطالب الأهالى للتيسير عليهم داخل المدينة القرى المجاورة ، وتوفير خدمات التأمين الصحى الشامل بالقرب من محل إقامتهم ، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

التوسع فى تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين أولوية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن فتح المنفذ يأتى فى إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية ، والتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات التأمينية ، خاصة مع أهمية التأمين الصحى الشامل فى توفير مظلة رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة ، مشدداً على ضرورة العمل المستمر لتلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم .

جهود متنوعة

منفذ التأمين الصحى الشامل بالبصيلية يقدم خدمات التغطية التأمينية وسداد الإشتراكات وتحديث الملفات

ومن جانبه ، أوضح عاطف كامل رئيس مدينة البصيلية أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان ، تم فتح منفذ للتأمين الصحى الشامل بالمركز التكنولوجى بالمدينة ، حيث يتيح المنفذ للمواطنين إجراء خدمات التغطية التأمينية ، وسداد إشتراكات التأمين الصحى الشامل ، بالإضافة إلى تحديث الملفات التأمينية ، بما يوفر على المواطنين مشقة الإنتقال إلى أماكن أخرى للحصول على هذه الخدمات .

وأشار رئيس المدينة إلى أن العمل بالمنفذ سيكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، لحين توفير مجموعة عمل متكاملة تتيح انتظام تقديم الخدمات بصورة أكثر توسعاً ، مؤكداً متابعة سير العمل بالمنفذ والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تيسير الإجراءات أمام المواطنين .