جهود تطوير منظومة الإنارة العامة بكوم أمبو في أسوان

تواصل جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة اللواء سمير البلاصى، لتطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالمدينة والقرى التابعة لها، ضمن أعمال الخطة الإستثمارية لبند مد وتدعيم الإنارة العامة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق والإرتقاء بالمظهر الحضارى للمركز ، ويأتى ذلك بناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تطوير منظومة الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة

وأكدت المهندسة نجلاء محمد، رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أن القسم يواصل تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بما يسهم فى تحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والطرق، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة للمواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

تركيب أعمدة وكشافات ليد وترشيد إستهلاك الكهرباء

وتشمل الأعمال توفير وتركيب المحولات وأعمدة الإنارة ومستلزماتها، وتنفيذ أعمال إنارة الطرق والشوارع العامة والمناطق المختلفة بمدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى تركيب كشافات الليد ووحدات الإضاءة الموفرة للطاقة، بما يحقق إضاءة أفضل، مع ترشيد إستهلاك الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

استمرار أعمال الصيانة وسرعة التعامل مع الأعطال

كما تتواصل أعمال الصيانة الدورية وإصلاح الأعطال بشبكات وأعمدة الإنارة، مع سرعة التعامل مع البلاغات والأعطال فور ورودها، لضمان استمرارية الإنارة ورفع كفاءة الطرق والشوارع، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.