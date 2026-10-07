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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البيئة تعتمد مكتب استشاري بجامعة أسوان لخدمة القطاعات الصناعية والمشروعات الناشئة

جهود جامعية
جهود جامعية
محمد عبد الفتاح

أعلنت جامعة أسوان ، حصول المكتب الاستشاري البيئي بوحدة الدراسات البيئية بالجامعة على القيد والاعتماد من جهاز شئون البيئة، بما يعزز دور الجامعة في تقديم الخدمات والدراسات والاستشارات المتخصصة في مختلف المجالات البيئية والمشروعات الناشئة.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن حصول المكتب على اعتماد جهاز شئون البيئة يمثل خطوة مهمة في دعم الدور المجتمعي والاستشاري للجامعة، والاستفادة من خبراتها الأكاديمية والعلمية في خدمة المؤسسات والمنشآت والمشروعات، بما يسهم في نشر الممارسات البيئية السليمة ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأوضح أن المكتب يقدم حزمة متكاملة من الدراسات والاستشارات البيئية للشركات والمنشآت والمصانع والهيئات والأفراد، من بينها إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف أنواع المشروعات، وإعداد السجلات البيئية، وحساب وإعداد تقارير البصمة الكربونية، إلى جانب إجراء القياسات البيئية، وخدمات السلامة والصحة المهنية، والتدريب البيئي المتخصص للهيئات والشركات والمصانع، فضلًا عن تقديم الاستشارات في مختلف مجالات البيئة.

جهود جامعية

وأوضح الدكتور محمد نجيب راشد مدير الوحدة، أن المكتب يضم نخبة من أساتذة الجامعة والاستشاريين المعتمدين من جهاز شئون البيئة ووزارة الصناعة في مجالات تقييم الأثر البيئي والبصمة الكربونية، بما يدعم قدرته على تقديم خدمات استشارية متخصصة وفق الأطر والمعايير المعتمدة.

ويضم المكتب كذلك معملًا للقياسات البيئية والتحاليل المختلفة، مجهزًا بأحدث أجهزة القياس والتحاليل، بما يتيح تنفيذ الخدمات الفنية والبيئية المتخصصة وفق احتياجات الجهات والمؤسسات المستفيدة.

ويأتي اعتماد المكتب الاستشاري البيئي بجامعة أسوان تأكيدًا على توجه الجامعة نحو توظيف إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع، وتقديم الخبرات والاستشارات المتخصصة في المجال البيئي للقطاعات المختلفة.

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