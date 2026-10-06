محافظ أسوان يهنئ رجال القوات المسلحة بالذكرى الـ 53 لملحمة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، التهنئة لرجال القوات المسلحة بمقر قيادة قطاع أسوان العسكرى ، حيث كان فى إستقباله العميد محمد عبد التواب قائد القطاع ، وعدد من قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية ، وذلك تقديراً للدور الوطنى العظيم الذى تضطلع به القوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدراته ، وذلك فى إطار إحتفالات محافظة أسوان بالذكرى الـ 53 لملحمة إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

ورافق المحافظ خلال الزيارة أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، وعدد من القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية ، حيث أعرب محافظ أسوان عن خالص تهانيه بإسم شعب أسوان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل ، والشعب المصرى العظيم ، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية الخالدة .

أكتوبر ملحمة وطنية خالدة فى تاريخ مصر

وأكد المهندس عمرو لاشين أن إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزاً للفداء والتضحية ، وصفحة مضيئة فى تاريخ الأمة المصرية ، جسد خلالها أبطال القوات المسلحة أسمى معانى الوطنية والإنتماء ، وقدموا نموذجاً خالداً فى التضحية من أجل إستعادة الأرض وصون كرامة الوطن ، مشيراً إلى أهمية زيادة الوعى لدى أبناء المجتمع من خلال التعريف بملحمة حرب أكتوبر على منابر المساجد ، وبدروس الوعظ بالكنائس للتوعية بهذه البطولة العظيمة للجيل الحالى والأجيال القادمة .

القوات المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع



وأضاف محافظ أسوان بأن القوات المسلحة ستظل دائماً الدرع الواقى والحصن المنيع لمصر ، بما تقدمه من بطولات وتضحيات متواصلة فى سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه وإستقراره، مؤكداً أن روح أكتوبر بما تحمله من عزيمة وإصرار وتحدى ما زالت تلهم الأجيال فى مسيرة البناء والتنمية ، وصولاً إلى الجمهورية الجديدة .

روح النصر تتواصل فى مسيرة البناء والتنمية

وإختتم عمرو لاشين كلمته بالدعاء لمصر بدوام الأمن والإستقرار، مؤكداً أن ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات تنموية فى مختلف المجالات يمثل امتداداً لروح النصر التى جسدها أبطال أكتوبر بدمائهم الزكية، ورسالة متجددة بأن إرادة المصريين قادرة دائماً على تحقيق المستحيل وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

إهداء درع المحافظة لقائد القطاع العسكرى

وقام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة إلى قائد قطاع أسوان العسكرى، تقديراً لهذه المناسبة الوطنية الغالية ، وتعبيراً عن الإعتزاز والتقدير للدور العظيم الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية فى حماية الوطن وصون مقدراته، وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار .