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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يتفقد جراج الوحدة المحلية لمتابعة جاهزية معدات النظافة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف جهود الإهتمام بمنظومة النظافة العامة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين ، مع المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المركبات والسيارات والمعدات الخاصة بمشروع النظافة العامة ، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل .

متابعة الحالة الفنية لمعدات ومركبات مشروع النظافة

وفى هذا الصدد ، تفقد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى يضم مجموعة من السيارات والمركبات والمعدات التابعة لمشروع النظافة العامة ، حيث تابع الحالة الفنية للمعدات ، ووقف على مدى جاهزيتها وكفاءتها للمشاركة فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية ، موجهاً المسئولين بضرورة رفع كفاءة كافة المعدات والمركبات ، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها بصورة دورية ، مع سرعة التعامل مع أى أعطال أو ملاحظات فنية ، بما يضمن الحفاظ على جاهزيتها وتحقيق الإستفادة المثلى منها فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول .

التشديد على الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات

وأكد السيد أسامة رزق داود أهمية الحفاظ على الحالة الفنية الجيدة للمركبات والمعدات التابعة لمشروع النظافة ، من خلال المتابعة الدورية وإجراء أعمال الصيانة الوقائية اللازمة ، بما يسهم فى دعم منظومة النظافة العامة ورفع كفاءتها ، وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ الأعمال بمختلف الأحياء والمناطق السكنية على الوجه الأكمل .

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية الإستعداد الكامل للموسم السياحى الجديد ، من خلال رفع كفاءة المعدات وتكثيف أعمال النظافة ، بما يليق بالمظهر الحضارى لمدينة أسوان ، ويسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .

تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بحى غرب

وفى نفس السياق ، قام نائب المحافظ بتفقد منظومة النظافة العامة داخل عدد من الأحياء والمناطق السكنية بنطاق حى غرب ، لمتابعة مستوى الأداء على الطبيعة ، موجهاً بضرورة تكثيف جهود النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مكلفاً بضرورة الإلتزام بتفريغ الصناديق والحاويات بصورة منتظمة وعدم السماح بتراكم القمامة حولها ، مع تكثيف أعمال رفع المخلفات بالشوارع والمناطق السكنية ، بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين ، وتحسين المظهر العام للمدينة .

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