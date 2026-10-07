نائب محافظ أسوان يتفقد جراج الوحدة المحلية لمتابعة جاهزية معدات النظافة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف جهود الإهتمام بمنظومة النظافة العامة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين ، مع المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المركبات والسيارات والمعدات الخاصة بمشروع النظافة العامة ، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل .

متابعة الحالة الفنية لمعدات ومركبات مشروع النظافة

وفى هذا الصدد ، تفقد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ جراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى يضم مجموعة من السيارات والمركبات والمعدات التابعة لمشروع النظافة العامة ، حيث تابع الحالة الفنية للمعدات ، ووقف على مدى جاهزيتها وكفاءتها للمشاركة فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمناطق السكنية ، موجهاً المسئولين بضرورة رفع كفاءة كافة المعدات والمركبات ، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها بصورة دورية ، مع سرعة التعامل مع أى أعطال أو ملاحظات فنية ، بما يضمن الحفاظ على جاهزيتها وتحقيق الإستفادة المثلى منها فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول .

التشديد على الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات

وأكد السيد أسامة رزق داود أهمية الحفاظ على الحالة الفنية الجيدة للمركبات والمعدات التابعة لمشروع النظافة ، من خلال المتابعة الدورية وإجراء أعمال الصيانة الوقائية اللازمة ، بما يسهم فى دعم منظومة النظافة العامة ورفع كفاءتها ، وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ الأعمال بمختلف الأحياء والمناطق السكنية على الوجه الأكمل .

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية الإستعداد الكامل للموسم السياحى الجديد ، من خلال رفع كفاءة المعدات وتكثيف أعمال النظافة ، بما يليق بالمظهر الحضارى لمدينة أسوان ، ويسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين .

تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بحى غرب

وفى نفس السياق ، قام نائب المحافظ بتفقد منظومة النظافة العامة داخل عدد من الأحياء والمناطق السكنية بنطاق حى غرب ، لمتابعة مستوى الأداء على الطبيعة ، موجهاً بضرورة تكثيف جهود النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات أولاً بأول ، مكلفاً بضرورة الإلتزام بتفريغ الصناديق والحاويات بصورة منتظمة وعدم السماح بتراكم القمامة حولها ، مع تكثيف أعمال رفع المخلفات بالشوارع والمناطق السكنية ، بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين ، وتحسين المظهر العام للمدينة .