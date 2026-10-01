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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 53 لملحمة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمكتبة مصر العامة

أكتوبر
أكتوبر
محمد عبد الفتاح

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإحتفال الذى تم تنظيمه بمكتبة مصر العامة بمناسبة الذكرى الـ53 لملحمة إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على إحياء ذكرى البطولات والتضحيات التى سطرها رجال القوات المسلحة، وترسيخ قيم الوطنية والإنتماء لدى الأجيال الجديدة، واستلهام روح أكتوبر فى مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وشارك فى فعاليات الاحتفال أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلاً عن القيادات العسكرية والجامعية والأكاديمية والتنفيذية والمجتمعية، فى أجواء عكست الاعتزاز والفخر ببطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات رجالها الأبطال.

تفقد معرض "أكتوبر فى عيون الفن"

وفى بداية فعاليات الاحتفال ، تفقد المهندس عمرو لاشين ومرافقوه معرض  " أكتوبر فى عيون الفن "، مشيداً بجهود المشاركين فى المعرض لتنوع الأعمال الفنية التى تجسد مراحل الانتصار العظيم، فضلاً عن المشاركة المتميزة لمديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة فى فعاليات الاحتفال المتنوعة. 

محافظ أسوان: روح أكتوبر ستظل نبراساً لمواصلة مسيرة البناء والتنمية

وأكد محافظ أسوان أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصرى، بما جسدته من بطولات وتضحيات لرجال القوات المسلحة ، وأن ذكرى هذا الانتصار العظيم لا تقتصر على استعادة أمجاد الماضى، وإنما تمثل دافعاً متجدداً لمواصلة العمل والبناء، واستلهام قيم العزيمة والإصرار والتضحية التى صنعت النصر، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضى اليوم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة فى مختلف ربوع الوطن.

وأضاف عمرو لاشين أن محافظة أسوان تشهد خلال المرحلة الحالية طفرة تنموية وحضارية كبيرة فى مختلف القطاعات، فى ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية، لافتاً بأن أبناء زهرة الجنوب سيواصلون دورهم فى مسيرة التنمية والبناء، والعمل بكل إخلاص من أجل ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات والمشاركة الإيجابية فى جهود التنمية.

عرض فيلم تسجيلى وأوبريت فنى

تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان"  ممن معركة تحرير الأرض إلى معركة البناء والتنمية "،  أعقبة تقديم الأوبريت الفنى لإنتصارات أكتوبر. 

تقديم باقة متنوعة من الأغانى الوطنية احتفالاً بذكرى النصر

هذا وقد تضمنت فعاليات الاحتفال تقديم باقة متنوعة من الأغانى الوطنية لكورال مكتبة مصر العامة التى جسدت مشاعر الفخر والإعتزاز بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وقدمت نماذج من الأعمال الوطنية التى تعبر عن عظمة هذه الملحمة الخالدة وما تمثله من رمز للعزة والكرامة والإرادة المصرية.

تأتى هذه الاحتفالية فى إطار حرص محافظة أسوان على إحياء ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، وتعزيز قيم الوطنية والانتماء، والتأكيد على أن روح أكتوبر بما تحمله من عزيمة وإرادة وتضحيات، ستظل مصدر إلهام لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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