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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يتابع أعمال استرداد أراضي الدولة وتسريع إجراءات التقنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد الاجتماع الدورى للجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ، برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التقنين ، وتسريع إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والبت ، وضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات المختصة ، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الإستفادة من منظومة تقنين أراضى الدولة .

متابعة معدلات الإنجاز وتسريع إجراءات التقنين

وخلال الإجتماع ، تم إستعراض الموقف التنفيذى لملفات تقنين أراضى الدولة ، ومعدلات الإنجاز بمختلف المراحل ، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية ، وسرعة التعامل مع الطلبات المستوفاة ، وإزالة أى معوقات قد تؤثر على سير العمل أو تؤدى إلى تأخير إنهاء الإجراءات .

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن اللجنة الموازية تنعقد بصورة دورية برئاسة نائب المحافظ ، تنفيذاً لتعليمات الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، وبمشاركة كافة الجهات المعنية ، بهدف تحقيق التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ، والإسراع فى إنهاء ملفات التقنين ، بما يحفظ حقوق الدولة وييسر على المواطنين إستكمال الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاعهم .

نائب المحافظ : ضرورة الإلتزام بمواعيد العمل ومضاعفة الجهود لإنهاء الملفات

وأشار السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان ، يتم التشديد على ضرورة الإلتزام الكامل بمواعيد العمل ، وعدم تأخر أى عضو من أعضاء لجان المعاينة أو التسعير أو البت عن أداء المهام المكلف بها ، مع سرعة إزالة أى معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز ، مؤكداً على ضرورة تنفيذ كافة التكليفات الواردة من الوزارات والجهات المختصة بدقة ، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية والإدارية ، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات وإنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات فى أسرع وقت .

تنسيق متكامل بين الجهات المشاركة فى منظومة التقنين

وشهد الإجتماع إستعراض آليات العمل وتوزيع الأدوار بين مختلف الجهات المشاركة فى دورة التقنين ، والتى تضم رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى مديرية الإصلاح الزراعى ، والمساحة ، والإدارة المركزية لرى أسوان ، وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إلى جانب مسئولى الإدارات المختصة بالديوان العام والوحدات المحلية حيث يأتى ذلك لضمان تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية ، وسرعة إنجاز أعمال المعاينة والتسعير والبت فى الطلبات ، مع المتابعة المستمرة لمراحل العمل وصولاً إلى إنهاء الإجراءات القانونية للمواطنين المستحقين .

الدولة تتيح الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون

كما تم التأكيد خلال الإجتماع على حرص الدولة على منح المواطنين الفرصة الكاملة لإنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم قبل إنتهاء الفترة المحددة ، والتى تم مدها لمدة 6 أشهر إضافية ، مع ضرورة سرعة إستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال المدة القانونية ، تم التشديد على أن عدم الإستجابة أو التأخر فى إستكمال الإجراءات القانونية سيترتب عليه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية ، وفقاً للقانون ، حفاظاً على حقوق الدولة ومنع أى تعديات أو مخالفات على أراضيها .

متابعة دورية لتنفيذ تعليمات اللجنة العليا ووزارة التنمية المحلية

كما شهد الإجتماع إستعراض الكتب الدورية والتعليمات الواردة من اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية ، والتأكيد على ضرورة تنفيذها بكل دقة ، مع استمرار المتابعة الدورية لنسب ومعدلات الإنجاز ، ورصد أى معوقات والعمل على تذليلها أولاً بأول ، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضى الدولة .

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