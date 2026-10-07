نائب محافظ أسوان يتابع أعمال استرداد أراضي الدولة وتسريع إجراءات التقنين

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد الاجتماع الدورى للجنة الموازية بالمحافظة للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ، برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز بملف التقنين ، وتسريع إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والبت ، وضمان تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهات المختصة ، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفيق أوضاع المواطنين وتعظيم الإستفادة من منظومة تقنين أراضى الدولة .

متابعة معدلات الإنجاز وتسريع إجراءات التقنين

وخلال الإجتماع ، تم إستعراض الموقف التنفيذى لملفات تقنين أراضى الدولة ، ومعدلات الإنجاز بمختلف المراحل ، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية ، وسرعة التعامل مع الطلبات المستوفاة ، وإزالة أى معوقات قد تؤثر على سير العمل أو تؤدى إلى تأخير إنهاء الإجراءات .

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن اللجنة الموازية تنعقد بصورة دورية برئاسة نائب المحافظ ، تنفيذاً لتعليمات الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، وبمشاركة كافة الجهات المعنية ، بهدف تحقيق التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ، والإسراع فى إنهاء ملفات التقنين ، بما يحفظ حقوق الدولة وييسر على المواطنين إستكمال الإجراءات القانونية لتوفيق أوضاعهم .

نائب المحافظ : ضرورة الإلتزام بمواعيد العمل ومضاعفة الجهود لإنهاء الملفات

وأشار السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان ، يتم التشديد على ضرورة الإلتزام الكامل بمواعيد العمل ، وعدم تأخر أى عضو من أعضاء لجان المعاينة أو التسعير أو البت عن أداء المهام المكلف بها ، مع سرعة إزالة أى معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز ، مؤكداً على ضرورة تنفيذ كافة التكليفات الواردة من الوزارات والجهات المختصة بدقة ، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف المتابعة الميدانية والإدارية ، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات وإنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات فى أسرع وقت .

تنسيق متكامل بين الجهات المشاركة فى منظومة التقنين

وشهد الإجتماع إستعراض آليات العمل وتوزيع الأدوار بين مختلف الجهات المشاركة فى دورة التقنين ، والتى تضم رؤساء المراكز والمدن ، ومديرى مديرية الإصلاح الزراعى ، والمساحة ، والإدارة المركزية لرى أسوان ، وفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، إلى جانب مسئولى الإدارات المختصة بالديوان العام والوحدات المحلية حيث يأتى ذلك لضمان تحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية ، وسرعة إنجاز أعمال المعاينة والتسعير والبت فى الطلبات ، مع المتابعة المستمرة لمراحل العمل وصولاً إلى إنهاء الإجراءات القانونية للمواطنين المستحقين .

الدولة تتيح الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقانون

كما تم التأكيد خلال الإجتماع على حرص الدولة على منح المواطنين الفرصة الكاملة لإنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم قبل إنتهاء الفترة المحددة ، والتى تم مدها لمدة 6 أشهر إضافية ، مع ضرورة سرعة إستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال المدة القانونية ، تم التشديد على أن عدم الإستجابة أو التأخر فى إستكمال الإجراءات القانونية سيترتب عليه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية ، وفقاً للقانون ، حفاظاً على حقوق الدولة ومنع أى تعديات أو مخالفات على أراضيها .

متابعة دورية لتنفيذ تعليمات اللجنة العليا ووزارة التنمية المحلية

كما شهد الإجتماع إستعراض الكتب الدورية والتعليمات الواردة من اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية ، والتأكيد على ضرورة تنفيذها بكل دقة ، مع استمرار المتابعة الدورية لنسب ومعدلات الإنجاز ، ورصد أى معوقات والعمل على تذليلها أولاً بأول ، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى ملف تقنين أراضى الدولة .