أسوان.. رفع درجة الإستعداد للموسم الشتوى والسياحي

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى للإطمئنان على تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لما يمثله من دور محورى وريادى فى التنسيق بين مختلف القطاعات والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .

فى ظل الإستعدادات المكثفة للموسم الشتوى والسياحى ، وتحقيق الجاهزية الكاملة لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول والحد من المخاطر ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

تكامل جهود كافة الجهات لرفع درجة الإستعداد والجاهزية

جاء ذلك بحضور أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات الشرطية والتنفيذية ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن ودور العبادة والمجتمع المدنى والهلال الأحمر .



أكد محافظ أسوان على أن الوضع مطمئن من حيث الجاهزية والإستعداد ، مع التأكيد على إجراء عدد من المراجعات والتنسيقات خلال الفترة الحالية ، يعقبها تنفيذ نموذج محاكاة متكامل خلال الأيام القادمة ، بمشاركة كافة المسئولين والجهات المعنية من داخل مركز السيطرة، للتأكد من سرعة الإستجابة والتفاعل المباشر مع أى أحداث طارئة ، والإطمئنان على جاهزية الإمكانيات والمعدات بكل جهة وتحقيق التكامل فيما بينها .

محافظ أسوان يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى والتنسيق مع الجهات المعنية

ووجه المهندس عمرو لاشين بأهمية تحقيق التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومركز القيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة ، مع رفع درجة الإستعداد القصوى ، وتوزيع المهام والتكليفات والمسئوليات والإجراءات الواجب إتباعها على كافة الجهات من خلال خطة تفصيلية تضمن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الأمطار والسيول والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة .

وشدد المحافظ على ضرورة تحديد خطى تليفون محمول لكل مسئول مكلف بالتعامل مع الأزمات داخل كل جهة ، لسرعة التواصل مع متخذى القرار وتحقيق التنسيق البينى والأفقى بين مختلف القطاعات ، مع سرعة إبلاغ مركز السيطرة بالموقف أولاً بأول ، والتعريف بأماكن المناطق الساخنة ونقاط الخطورة بكل جهة للتعامل الفورى معها ، فضلاً عن التنسيق بين مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن لتحديد أماكن الإيواء والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أى تغيرات جغرافية قد تؤثر على إجراءات التعامل مع الأزمات .

تطهير مخرات السيول وتجهيز السدود والبحيرات الصناعية

وكلف محافظ أسوان مديرية الرى بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية للانتهاء من أعمال تطهير البرابخ وإزالة أى تعديات على مسارات مخرات السيول ، والتى تضم 36 مخرجاً صناعياً، إلى جانب 22 سد إعاقة و 14 حاجزاً ترابياً و 22 بحيرة صناعية، بما يسهم فى رفع كفاءة منظومة الحماية من أخطار السيول وضمان جاهزيتها للتعامل مع أى أمطار غزيرة ، موجهاً شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمواصلة أعمال تطهير المصارف والمطابق، ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى، والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لإستيعاب أى كميات من مياه الأمطار .

مراجعة معسكرات الإيواء والإغاثة ورفع كفاءة الإستجابة السريعة

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية قيام مديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والجهات المعنية، بمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والإغاثة وتحديد أماكنها، والتأكد من توافر كافة الإمكانيات اللازمة بها، مع الوقوف على الأماكن البديلة التى يمكن اللجوء إليها عند الحاجة ، مكلفاً مركز السيطرة وإدارة الأزمات بمتابعة تقارير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بصورة دورية ، وإصدار التنبيهات المبكرة لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أى أحداث ، فضلاً عن تنظيم حملات توعوية للمواطنين حول سبل الإستعداد والتعامل الآمن مع الأمطار والسيول، وتوفير المعلومات الخاصة بالإخلاء الآمن وأماكن التجمعات المؤمنة .

رفع جاهزية المستشفيات والسلع الإستراتيجية والحماية المدنية

ووجه محافظ أسوان مديرية الصحة وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمراجعة الأرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز المستشفيات وغرف العمليات للتعامل مع أى حالات طارئة، فضلاً عن قيام مديرية التموين بمراجعة الأرصدة من السلع الغذائية والمواد البترولية والمخزون الاستراتيجى، بما يضمن تلبية الاحتياجات الجماهيرية خلال أى ظروف طارئة .

كما وجه برفع جاهزية الحماية المدنية ومراجعة إمكانياتها من المعدات ، إلى جانب قيام إدارة المرور بمراجعة الطرق والطرق البديلة وخطط التعامل مع الأزمات ، بالتنسيق مع مديريات الطرق وفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى لضمان سرعة التعامل مع أى تداعيات قد تؤثر على الحركة المرورية .

خطة متكاملة لضمان إستقرار التيار الكهربائى وإستمرار الخدمات الحيوية



وكلف المحافظ قطاع الكهرباء بتنفيذ خطة للمرور الميدانى للتأكد من سلامة ماكينات الديزل داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والمستشفيات ومختلف المواقع الخدمية، مع استمرار فرق الصيانة على مدار الـ24 ساعة وفرق الانتشار السريع فى حالة جاهزية كاملة، ومراجعة مكونات الشبكات والتأكد من كفاءتها واستعدادها للتعامل مع أى أعطال أو طوارئ ، موجهاً بإتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أى أحداث طارئة ، خاصة على الطرق السريعة ، وسرعة التخلص من أى آثار ناتجة عن العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار أولاً بأول ، مع مراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات المخصصة لمواجهة الأمطار ، والمهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة بالشوارع ، إلى جانب مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية والتأكد من جاهزيتها وسلامتها .

محافظ أسوان يناشد المواطنين الإلتزام بتعليمات السلامة العامة

وناشد المهندس عمرو لاشين المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر، خاصة أثناء الرحلات النيلية بالمراكب الشراعية والموتور، وكذلك قائدى السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، مع اتباع التعليمات المرورية فى حالة هبوب العواصف الترابية أو سقوط الأمطار ، مشدداً على أهمية تجنب الوقوف بجوار الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة ، وعدم التواجد فى الأماكن المكشوفة ، حفاظاً على سلامة المواطنين والصحة العامة وتفادياً لأى أضرار قد تنتج عن التقلبات الجوية .

التوعية المجتمعية ودور دور العبادة فى مواجهة مخاطر السيول

ووجه محافظ أسوان بأهمية التأكيد داخل دور العبادة ، من خلال منابر المساجد والدروس الدينية وحلقات الوعظ بالكنائس، على توعية المواطنين بكيفية التعامل الآمن مع الأمطار والسيول، وسبل الوقاية وتجنب المخاطر ، بما يسهم فى الحفاظ على سلامة الأرواح ، وبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، وتعزيز الوعى المجتمعى بإجراءات السلامة والتعامل مع حالات الطوارئ ، فضلاً عن أهمية مواصلة فتح قنوات التواصل مع المتطوعين بالمجتمع المدنى والشباب والرياضة للتعامل مع أى أحداث طارئة .