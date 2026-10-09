أخبار أسوان| قافلة لمجمع البحوث الإسلامية.. الاستعداد للموسم الشتوى ومواجهة السيول والأمطار.. واحتفالات بالمدارس والشوارع بذكرى انتصارات أكتوبر

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 8-10-2026 أحداثا متنوعة.

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد القافلة الدعوية الموفدة من مجمع البحوث الإسلامية للمحافظة خلال الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر الجارى ، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الجندى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بالمجمع .

https://www.elbalad.news/7134566

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى للإطمئنان على تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لما يمثله من دور محورى وريادى فى التنسيق بين مختلف القطاعات والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .

فى ظل الإستعدادات المكثفة للموسم الشتوى والسياحى ، وتحقيق الجاهزية الكاملة لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول والحد من المخاطر ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

https://www.elbalad.news/7134559

جهود متنوعة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف الرقابة على الأسواق ، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشوارع، والتصدى لأى تجاوزات أو مخالفات تعوق حركة المواطنين والزائرين ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة .

https://www.elbalad.news/7134712

احتفلت مدارس التربية الخاصة بأسوان بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بقيادة الدكتور ربيع أبو يوسف مدير مديرية التربية والتعليم، وبإشراف الدكتور أحمد عبد العليم مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وبالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بقيادة سهير مكى .

ويأتى ذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وفى إطار المبادرة الرئاسية «أسرتى قوتى» – المرحلة الرابعة لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وتحت إشراف المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم .

https://www.elbalad.news/7134708

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان الإحتفال بالذكرى الـ 53 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والتى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة .

كورال قصر ثقافة العقاد يقدم باقة من الأغانى الوطنية وسط تفاعل جماهيرى

وتضمنت فعاليات الإحتفال التى شهدت إقبال وتفاعل من أهالى أسوان والأفواج السياحية الزائرى ، تقديم فرقة كورال قصر ثقافة العقاد، بقيادة المايسترو عصام صلاح، باقة متنوعة من الأغانى الوطنية التى عبرت عن مشاعر الحب والإنتماء للوطن، وشملت "يا حبيبتى يا مصر"، و"كل بلاد الدنيا جميلة"، و"مكتوبلى أغنيلك"، و"حبيت بلدى"، و"يا أغلى اسم فى الوجود"، و"يا دنيا سمعانى"، و"يا عروسة النيل"، و"رسول الله زادى"، و"سيناء"، و"عاش اللى قال"، و"غنى يا سمسمية"، و"رجالة ولادك"، و"بينا نعيش"، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور .

https://www.elbalad.news/7134705