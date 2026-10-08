إحتفالية فنية بميدان المحطة في أسوان بمناسبة الذكرى الـ 53 لإنتصارات أكتوبر المجيدة

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان الإحتفال بالذكرى الـ 53 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والتى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة .

كورال قصر ثقافة العقاد يقدم باقة من الأغانى الوطنية وسط تفاعل جماهيرى

وتضمنت فعاليات الإحتفال التى شهدت إقبال وتفاعل من أهالى أسوان والأفواج السياحية الزائرى ، تقديم فرقة كورال قصر ثقافة العقاد، بقيادة المايسترو عصام صلاح، باقة متنوعة من الأغانى الوطنية التى عبرت عن مشاعر الحب والإنتماء للوطن، وشملت "يا حبيبتى يا مصر"، و"كل بلاد الدنيا جميلة"، و"مكتوبلى أغنيلك"، و"حبيت بلدى"، و"يا أغلى اسم فى الوجود"، و"يا دنيا سمعانى"، و"يا عروسة النيل"، و"رسول الله زادى"، و"سيناء"، و"عاش اللى قال"، و"غنى يا سمسمية"، و"رجالة ولادك"، و"بينا نعيش"، وسط تفاعل وإقبال كبير من الجمهور .

إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة

فعاليات ثقافية وفنية تعزز الوعى الوطنى وترسخ قيم الإنتماء

ونفذت الفعاليات تحت إشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وشهدت حضور يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع والميادين العامة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة فى الإحتفالات الوطنية وإستحضار الدروس والقيم المستفادة من إنتصارات أكتوبر المجيدة .

الفنان فتحى السعيد يختتم الإحتفالية بأغانٍ عن مصر وأسوان

واختتمت فعاليات الإحتفال بفقرة غنائية للفنان فتحى السعيد، قدم خلالها عدداً من الأغانى الوطنية، من بينها "يا مصر يا حبيبتى" و"أسوان بلدى"، وسط أجواء إحتفالية مميزة عكست مشاعر الفخر والإعتزاز بالوطن، وأضفت على الفعاليات طابعاً فنياً وثقافياً مميزاً.