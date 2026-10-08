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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات للرقابة على الأسواق ورفع الإشغالات لتحقيق الإنضباط بشوارع أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح


أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف الرقابة على الأسواق ، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشوارع، والتصدى لأى تجاوزات أو مخالفات تعوق حركة المواطنين والزائرين ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق وتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة .


وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة تفتيش مكبرة بشارع أبطال التحرير بنطاق حى غرب، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ومديريتى التموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك وقسم شرطة المرافق بأسوان، حيث استهدفت الحملة المرور والتفتيش على عدد من المقاهى والمحلات للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات والقوانين المنظمة للنشاط.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 5 محاضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن غلق وتشميع 4 مقاهى ومحل واحد، إلى جانب إعدام زجاجات زيت شعر مجهولة المصدر، وذلك فى إطار الإجراءات الرادعة للتعامل مع المخالفات وحماية المواطنين.

جهود متنوعة


كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالسوق السياحى على مدار يومين، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وقسم شرطة المرافق، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال، ورفع أكثر من 35 إشغالاً، وضبط 124 من الإشغالات والمضبوطات، بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة السياحية.


وشاركت فى الحملة الجهات الأمنية بقيادة اللواء أسامة حتاتة مساعد مدير الأمن، وقسم شرطة المرافق برئاسة العميد عاطف عبد الله، بالتعاون مع أحمد عبد الراضى ونجار عبد الرحمن نائبى رئيس المدينة، ومايكل رفعت مدير مركز إصدار تراخيص المحلات، ورؤساء الأحياء، وذلك بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس مركز ومدينة أسوان، ومدعومين بالمعدات المتنوعة اللازمة لتنفيذ أعمال رفع الإشغالات وتحقيق الإنضباط بالشوارع .

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