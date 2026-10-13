طقس الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة 3 درجات وأمطار متفاوتة ورياح مثيرة للرمال

أعلنت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تأثر البلاد غدا /الأربعاء/ بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر سطحي على البحر المتوسط، يصاحبهما ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تزداد كمياتها خلال يومي (الخميس والجمعة) المقبلين.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى ستسجل غدا 32 درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا على أغلب محافظات شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد".

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع تغير مصادر الكتل الهوائية لتصبح الأجواء مائلة للبرودة في معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح الصغرى بالقاهرة الكبرى ما بين 19 و20 درجة مئوية، فيما تسجل بالمدن الجديدة ما بين 17 و18 درجة مئوية".

وأوضحت أن نشاط الرياح سيكون من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة غدا إذ تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية التي قد تصل إلى أقل من ألف متر في مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد..مشيرة إلى احتمالية نشاط هبات قوية من الرياح في بعض المناطق المذكورة، قد تصل سرعتها إلى ما بين 50 و60 كيلومترا في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط .. أفادت غانم بأن المنخفض الجوي سيؤدي إلى نشاط قوي للرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية على السواحل الممتدة من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية حتى بلطيم، مع تسجيل سرعات للرياح تتراوح ما بين 50 و70 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر، داعية إلى ضرورة تجنب الأنشطة البحرية خلال فترة الاضطراب.

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستتركز غدا على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تغزر أحيانا في بعض مناطق السلوم ومطروح على أن تزداد كمياتها يومي (الخميس والجمعة) مع استمرار تأثير المنخفض الجوي.

وتابعت: "أن فرص الأمطار قد تمتد، بصورة ضعيفة جدا، إلى بعض المناطق الداخلية، نتيجة تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة فيما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية".

وأكدت أن يوم غد قد يشهد تغيرات جوية متعددة، تبدأ بارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا، يعقبه انخفاض في درجات الحرارة ليلا، بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية.

وأوضحت أن يوم الخميس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 و4 درجات مئوية لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى ما بين 27 و28 درجة، مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقعت غانم زيادة فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية اعتبارا من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة مع احتمالية أن تكون مؤثرة، وأن تمتد يوم الجمعة إلى بعض المحافظات الداخلية، مشيرة إلى أن تطورات الحالة الجوية تستلزم متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاحتمال تغير شدة تأثير المنخفض الجوي.

ونصحت المواطنين، خاصة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج، وارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد إثارة للرمال والأتربة مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الأتربة أو الشبورة المائية.

وشددت على ضرورة تجنب نزول البحر المتوسط خلال فترة اضطراب الملاحة البحرية ومراعاة التغيرات في درجات الحرارة بين النهار والليل، وارتداء الملابس المناسبة للأجواء الخريفية، لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، للوقاية من نزلات البرد.



