قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العدل ورئيسة النيابة الإدارية يلتقطان صورة تذكارية مع الأعضاء الجدد
بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات
مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
انهيار منزلين بشارع الخليج في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين
أسامة ربيع: قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات وتختصر المسافة والزمن
الصهاينة زعلانين.. أحمد موسى يشيد بهتافات جماهير الأهلي والزمالك في القمة 133
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأيام المقبلة.. انخفاض الحرارة 3 درجات وأمطار متفاوتة ورياح مثيرة للرمال

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

أعلنت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تأثر البلاد غدا /الأربعاء/ بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر سطحي على البحر المتوسط، يصاحبهما ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تزداد كمياتها خلال يومي (الخميس والجمعة) المقبلين.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى ستسجل غدا 32 درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا على أغلب محافظات شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد".

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع تغير مصادر الكتل الهوائية لتصبح الأجواء مائلة للبرودة في معظم أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح الصغرى بالقاهرة الكبرى ما بين 19 و20 درجة مئوية، فيما تسجل بالمدن الجديدة ما بين 17 و18 درجة مئوية".

وأوضحت أن نشاط الرياح سيكون من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة غدا إذ تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كيلومترا في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية التي قد تصل إلى أقل من ألف متر في مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد..مشيرة إلى احتمالية نشاط هبات قوية من الرياح في بعض المناطق المذكورة، قد تصل سرعتها إلى ما بين 50 و60 كيلومترا في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط .. أفادت غانم بأن المنخفض الجوي سيؤدي إلى نشاط قوي للرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية على السواحل الممتدة من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية حتى بلطيم، مع تسجيل سرعات للرياح تتراوح ما بين 50 و70 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4.5 متر، داعية إلى ضرورة تجنب الأنشطة البحرية خلال فترة الاضطراب.

ولفتت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستتركز غدا على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة إلى متوسطة، وقد تغزر أحيانا في بعض مناطق السلوم ومطروح على أن تزداد كمياتها يومي (الخميس والجمعة) مع استمرار تأثير المنخفض الجوي.

وتابعت: "أن فرص الأمطار قد تمتد، بصورة ضعيفة جدا، إلى بعض المناطق الداخلية، نتيجة تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة فيما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية".

وأكدت أن يوم غد قد يشهد تغيرات جوية متعددة، تبدأ بارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا، يعقبه انخفاض في درجات الحرارة ليلا، بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية.

وأوضحت أن يوم الخميس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 و4 درجات مئوية لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى ما بين 27 و28 درجة، مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقعت غانم زيادة فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية اعتبارا من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة مع احتمالية أن تكون مؤثرة، وأن تمتد يوم الجمعة إلى بعض المحافظات الداخلية، مشيرة إلى أن تطورات الحالة الجوية تستلزم متابعة النشرات والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاحتمال تغير شدة تأثير المنخفض الجوي.

ونصحت المواطنين، خاصة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الخروج، وارتداء الكمامات في المناطق التي تشهد إثارة للرمال والأتربة مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الأتربة أو الشبورة المائية.

وشددت على ضرورة تجنب نزول البحر المتوسط خلال فترة اضطراب الملاحة البحرية ومراعاة التغيرات في درجات الحرارة بين النهار والليل، وارتداء الملابس المناسبة للأجواء الخريفية، لا سيما خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، للوقاية من نزلات البرد.


 

الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية طبقات الجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ترشيحاتنا

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات

رئيس جهاز شئون البيئة

رئيس جهاز شئون البيئة: حزمة متكاملة من المشروعات بمجالات الحد من التلوث

جانب من الاحتفال

وزارتا النقل والثقافة يحتفيان بذكرى انتصارات أكتوبر بمحطة أنفاق الشهداء

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد