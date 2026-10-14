تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

كشف محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد تغيرا في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد.

وأضاف أن هناك ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة بفارق درجتين عن المعدلات الطبيعية وسيكون اليوم فقط، متابعا: “درجة الحرارة العظمى تصل إلى 37 درجة على جنوب الصعيد وفي القاهرة الكبرى 32”.

وأوضح أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتصل إلى 20 درجة مئوية، محذرا من تغير الأجواء بداية من يوم الخميس.

وذكر أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر على سطح البحر المتوسط، وسيعملان على تقلب الأحوال الجوية.

وحذر من وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة، وقد يعمل على انخفاض الرؤية على محافظات شمال الصعيد، كما أن هناك ارتفاعا واضحا للأمواج، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار التي قد تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق.