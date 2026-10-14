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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءًا من الخميس

أمطار
أمطار
البهى عمرو

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تغيرات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بنشاط الرياح المثيرة للأتربة واضطراب الملاحة البحرية، إلى جانب فرص لسقوط أمطار قد تصل إلى حد الغزارة والرعدية على بعض المناطق، وذلك بين ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة وتقلبات جوية مرتقبة.

وكشف محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، موضحًا أن البلاد تشهد تغيرًا في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عليها، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة اليوم الأربعاء.

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية في هذه المناطق
أمطار 

وأوضح القياتي، أن درجات الحرارة ترتفع بنحو درجتين مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن العظمى تصل إلى 37 درجة مئوية على جنوب الصعيد، بينما تسجل نحو 32 درجة على القاهرة الكبرى.

صورة ارشيفية
أمطار 

وأضاف أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع غياب أشعة الشمس، لتصل إلى نحو 20 درجة مئوية، محذرًا من تغيرات في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الخميس.

منخفضان جويان وراء تقلبات الطقس

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر على سطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى تقلبات في الأحوال الجوية، تشمل نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وحذر من نشاط الرياح المحملة بالأتربة، التي قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق من شمال الصعيد، داعيًا إلى توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح.

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية

 

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، تشهد بعض المناطق الساحلية نشاطًا للرياح واضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر، وهو ما قد يؤثر على أنشطة الصيد والملاحة البحرية.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية

 

وتوقع القياتي سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية زيادة شدتها أحيانًا على مناطق السلوم ومطروح، فيما تصل فرص سقوط الأمطار إلى نحو 20% على فترات متقطعة.

كما تشير التوقعات إلى ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تقدر بنحو 10%.

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