الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار على عدة مناطق

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية انه من المتوقع أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بالأمس.

وأضافت غانم خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدن القناة، مع احتمال انخفاض الرؤية الأفقية في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد بسبب الأتربة المثارة.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، تزداد فرصها من مساء اليوم حتى صباح غد الجمعة، وقد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا في بعض المناطق الساحلية بنسب حدوث تتراوح بين 20% و30%، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية ضعيفة.

ونبهت إلى ضرورة توخي الحذر خلال فترات الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة، ومتابعة النشرات الجوية تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس. ولم يتضمن التصريح تفصيلًا واضحًا عن حالة الشبورة المائية أو حالة البحرين المتوسط والأحمر.