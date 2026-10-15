تقلبات جوية ونشاط للرياح.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تتواصل حالة التقلبات الجوية في عدد من أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة القادمة من شرق ليبيا، والتي بدأت تأثيراتها تظهر على مناطق من غرب البلاد، مع توقعات بامتدادها إلى القاهرة الكبرى وأجزاء من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 15 أكتوبر 2026.

القاهرة 28

الإسكندرية 27

شرم الشيخ 33

مطروح 26

أسوان 35

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 36

أبو ظبي 35

بيروت 26

القدس 25

الخرطوم 41

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 17

مدريد 26

واشنطن 18

باريس 23

موسكو 9