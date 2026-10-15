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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حالة الطقس اليوم في مصر .. هل تصل الأمطار إلى القاهرة؟

حالة الطقس اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026.. فرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة
حالة الطقس اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026.. فرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة
إسراء عبدالمطلب

تتصدر حالة الطقس اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 اهتمامات المواطنين، مع توقعات بسقوط أمطار على عدد من المناطق، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، على فترات متقطعة، مع اختلاف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى.

حاله الطقس

حالة الطقس اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وهو ما يعكس الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل، مع استمرار الأجواء الخريفية على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

تشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، اليوم الخميس 15 أكتوبر، على فترات متقطعة.

وتستمر فرص سقوط الأمطار غدًا الجمعة 16 أكتوبر، مع تفاوت شدتها بحسب المناطق، لذلك يُنصح بمتابعة التحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار.

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التقلبات المرتبطة بطبيعة فصل الخريف، الذي يشهد تغيرات في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار بين الحين والآخر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات

تسجل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، اليوم الخميس، درجة حرارة عظمى تبلغ 29 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 19 درجة.

ومن المتوقع أن تنخفض العظمى إلى 28 درجة يومي الجمعة والسبت، مع استمرار الصغرى عند 19 درجة، قبل أن ترتفع العظمى مجددًا إلى 29 درجة يومي الأحد والإثنين، وفقًا للتوقعات المنشورة للفترة من 15 إلى 19 أكتوبر 2026.

أما السواحل الشمالية، فتسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية اليوم الخميس، والصغرى 20 درجة، بينما تنخفض العظمى إلى 25 درجة بداية من الجمعة، وتستمر عند هذا المستوى حتى الإثنين، مع تباين درجات الحرارة الصغرى بين 18 و20 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

من المتوقع استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة الممتدة من الخميس 15 أكتوبر وحتى الإثنين 19 أكتوبر، مع تفاوت درجات الحرارة بين القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وتظل فرص سقوط الأمطار من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة يومي الخميس والجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، فيما تستمر درجات الحرارة في نطاقاتها المتوقعة مع اختلافها بين المناطق.

نصائح للتعامل مع تقلبات الطقس

مع اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، يُفضل اختيار ملابس مناسبة للتغيرات الجوية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل، مع متابعة النشرات الرسمية للتعرف على أي تحديثات بشأن فرص الأمطار.

كما يُنصح سكان المناطق المتوقع سقوط الأمطار بها بمتابعة تطورات الحالة الجوية قبل التنقل، والانتباه إلى أي تغيرات تطرأ على التوقعات خلال الساعات المقبلة.

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم أجواء خريفية تتسم باعتدال درجات الحرارة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ في الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه للفارق بين درجات الحرارة على مدار اليوم.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل نحو 27 إلى 28 درجة مئوية، بالتزامن مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ومدن القناة، مع احتمالات تأثر الرؤية الأفقية في مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تتركز على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة، مع زيادة فرصها من مساء اليوم وحتى صباح الجمعة، وقد تغزر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، بينما تقل احتمالاتها على المناطق الداخلية، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الجوية والانتباه لانخفاض الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

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