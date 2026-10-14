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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5297 جنيها للجرام.

الذهب
الذهب 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6180 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7063 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49440 جنيها.

الدولار
الدولار


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.88 جنيه

سعر الشراء: 52.78 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.20 جنيه

سعر الشراء: 58.87 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.04 جنيه

سعر الشراء69: 69 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.08 جنيه

سعر الشراء: 14.05 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.40 جنيه

سعر الشراء: 14.37 جنيه.

صورة ارشيفية
وكشف محمود القياتي، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد تغيرا في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد.

وأضاف أن هناك ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة بفارق درجتين عن المعدلات الطبيعية وسيكون اليوم فقط، متابعا: “درجة الحرارة العظمى تصل إلى 37 درجة على جنوب الصعيد وفي القاهرة الكبرى 32”.

وأوضح أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتصل إلى 20 درجة مئوية، محذرا من تغير الأجواء بداية من يوم الخميس.

وذكر أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وآخر على سطح البحر المتوسط، وسيعملان على تقلب الأحوال الجوية.

وحذر من وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة، وقد يعمل على انخفاض الرؤية على محافظات شمال الصعيد، كما أن هناك ارتفاعا واضحا للأمواج، بالإضافة إلى وجود فرص لتساقط الأمطار التي قد تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة أسعار العملات سعر جرام الذهب الذهب أسعار الذهب الذهب والدولار

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