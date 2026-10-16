أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى استمرار الأجواء الخريفية الممطرة على شمال البلاد، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تكون غزيرة على بعض المناطق وخاصة على ( مطروح-الضبعة-العلمين - الإسكندرية-البحيرة كفر الشيخ - شمال الدقهلية-دمياط).

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات

وتمتد الأمطار إلى مناطق من بورسعيد مع تقدم الوقت، ومن المتوقع أن تتقدم لمناطق من جنوب الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناه وأجزاء من شمال الصعيد مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026؛ حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

تفاصيل خريطة الأمطار والرياح:

أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً: تشهدها مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة: تمتد بنسب حدوث تتراوح بين (20% إلى 30% تقريباً) لتشمل مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد أحياناً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وصولاً إلى مناطق جنوبية تشمل (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

نشاط للرياح: تتراوح سرعاتها بين (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، مما يعمل على لطيف الأجواء على فترات متقطعة.

تحذير بحري واضطراب الملاحة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، جمصة، دمياط، وبورسعيد)؛ حيث تتراوح سرعة الرياح بين (40 إلى 60 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3 أمتار).

وتهيب الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة بشكل مستمر.