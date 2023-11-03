استيقظوا بعد 3 قرون.. تفاصيل أحداث فيلم أهل الكهف قبل عرضه قريبا

حل الفنان المصري محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود وصرح محمد ممدوح بأنه سعيد بالعمل مع المخرج عمرو عرفة، وخالد النبوي، ومحمد فراج وغادة عادل في فيلم أهل الكهف.

وتابع محمد ممدوح كلامة قائلا:" الحكاية تاريخية وأعجبني بها الحروب، وتحديدا من العصور الرومانية، فهي تجربه جديدة، فعجبتني".



وبالنسبة لدوره في فيلم أهل الكهف قال محمد ممدوح لعرب وود:" أنا واحد من ال٦ أو ال ٧ من أهل الكهف، فتتوالى الأحداث في ٣٠٠ سنة، ودوري محارب في الفيلم".



كما اعلن محمد ممدوح بأن قصة الفيلم مستوحاه من مسرحية توفيق الحكيم، وتم تصوير أحداث الفيلم ما بين مصر والمغرب.



ويتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعه من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.



والفيلم من بطولة؛ خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل محمد ممدوح، محمد فراج بيومي فؤاد.