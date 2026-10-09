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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وتعاني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
إسراء صبري

قال الإعلامي مصطفى بكري، :"الرئيس السيسي استلم البلد خلال 2014، وكانت خرابة، والأوضاع كانت صعبة للغاية وتعاني".

واضاف خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي تحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ مصر وتمكن من إدارة الأزمات لكي ينقذ الدولة والعمل على تطويرها الوقوف على رجالها مرة أخرى.

واسترسل:"اللي يشوف اللي بيحصل حوالينا يحمد ربنا على النعمة والأمن والاستقرار التي تعيش فيه الدولة المصرية".

وشدد على أن الرئيس السيسي حافظ على أمن البلاد واستقرارها ويسعى حثيثا من أجل إنهاء الأزمات والمشاكل.

السيسي الرئيس السيسي الإعلامي مصطفى بكري

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