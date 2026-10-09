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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: زيارة الرئيس السيسي الآسيوية تحدث في توقيت شديد الحساسية

زيارة الرئيس السيسي الآسيوية
زيارة الرئيس السيسي الآسيوية
إسراء صبري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية شهدت توقيع عدة اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.

ولفت خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة تسعى إلى استغلال موقعها الجغرافي والتحول إلى مركز للتصنيع والتصدير لتكون قوة اقتصادية حقيقية.

وأوضح أن الزيارة الآسيوية تأتي في توقيت شديد الحساسية ومراكز القوى الاقتصادية تتغير  والتحالفات تتبدل، والصراع على التكنولوجيا والاستثمار تصبح جزء من النفوس السياسي والعسكري.

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي الأسيوية تحدث في وقت مصر بحاجة فيه إلى فرص عمل جديدة واستثمار جديد، متابعا: العالم لم يعد يقف على الولايات المتحدة وأوروبا، والقوى الآسيوية أصبحت مؤثرة.

السيسي كوريا الجنوبية مصطفى بكري

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