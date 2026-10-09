خبير اقتصادي: زيارة السيسي إلى آسيا تعزز فرص زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

أكد أحمد عبد السلام، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى آسيا، وما تتضمنه من تحركات لتعزيز العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية وماليزيا، تفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة الصادرات المصرية وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد وحركة النقل.

وأوضح عبد السلام، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن تعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية يمثل أهمية استراتيجية لمصر، خاصة في ضوء التحديات الأمنية التي تؤثر على حركة الملاحة الدولية، وما تفرضه من ضرورة البحث عن فرص جديدة لدعم التجارة والاستثمار.

لقاءات السيسي مع الشركات الكورية تستهدف دعم الاستثمار والإنتاج

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي الشركات الكورية ورجال الأعمال يعكس اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الإنتاج والتصنيع المحلي، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعظيم الاستفادة من المنتجات الصناعية المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية، لافتًا إلى أن توقيع اتفاقيات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا يمثل خطوة مهمة نحو تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ملموسة.

وأكد عبد السلام أن توسيع التعاون مع الجانب الكوري يتيح فرصًا لدعم القطاعات الإنتاجية المصرية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات.