رئيس وزراء ماليزيا يرحب بالرئيس السيسي.. والخارجية الماليزية تبرز تطور العلاقات بين البلدين

رحب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدى وصوله إلى ماليزيا في زيارة دولة بدعوة من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم.

وقال أنور إبراهيم - في منشور على منصة إكس - إنه توجه اليوم إلى مجمع بونجا رايا بمطار كوالالمبور الدولي لاستقبال الرئيس السيسي، مضيفا أنه من المقرر أن يعقد الجانبان غدًا اجتماعًا ثنائيًا لتقييم التقدم المحرز في التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب حضور مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين ماليزيا ومصر.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان اليوم - أن الرئيس السيسي يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة المصرية، في أول زيارة دولة له إلى ماليزيا منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014.

وأشارت الوزارة إلى أن ماليزيا ومصر أقامتا علاقات دبلوماسية عام 1959، وأن مصر جاءت في عام 2025 سابع أكبر شريك تجاري لماليزيا بين الدول الإفريقية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.08 مليار رينجيت ماليزي (720 مليون دولار)، منها صادرات ماليزية إلى مصر بقيمة 2.55 مليار رينجيت (600 مليون دولار)، وواردات من مصر بقيمة 530 مليون رينجيت (120 مليون دولار).

وأضافت أن حجم التجارة الثنائية ارتفع بنسبة 74.7% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، ليصل إلى 3.49 مليار رينجيت ماليزي (870 مليون دولار).