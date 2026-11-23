قال الإعلامي د. عمرو الليثي، من خلال برنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، إن موعدنا الليلة مع ذكريات واحدة من أهم نجمات الفن المصري والعربي.



وأضاف: "فيه فنانين بيسيبوا وراهم تاريخ من الأعمال، وفيه فنانين بيسيبوا جوانا طاقة من البهجة والسعادة والحب، وبيكونوا المتحدثين الرسميين عن السعادة، ومنهم الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار".

وتابع الليثي: "شويكار واحدة من الناس اللي خطفت قلوبنا بخفة دمها وحضورها الاستثنائي.. الدلوعة الراقية، بسكوتة الفن، صانعة البهجة، أيقونة الأنوثة، أميرة المسرح.. سيدتي الجميلة اللي علمتنا إزاي تكون الضحكة من القلب، واللي صنعت مع الراحل الكبير فؤاد المهندس أشهر وأنجح وأعظم دويتو فني وإنساني في تاريخ الفن العربي".

وأكد الليثي أن هناك جوانب إنسانية في حياة شويكار بعيداً عن الأضواء، تكشف مشاعرها وطريقة تفكيرها وأحزانها وأحلامها، قائلاً: "الليلة هنفتح صندوق الذكريات المغلق، وهنعرف كل حاجة عن طفولتها وزواجها الأول وكواليس ربع قرن عاشته مع فؤاد المهندس، من خلال ابنتها الوحيدة منة الله حسن نافع".