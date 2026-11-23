قالت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي إنه تم الكشف على 250 حالة خلال مبادرة «نور الوادي» لطب وجراحة العيون بمستشفى الفرافرة المركزي، والتي استمرت على مدار يومين، لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات المتخصصة بالمجان لأهالي المركز.

وأكدت المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم أيضًا تحويل 39 حالة إلى مستشفى الداخلة العام لإجراء العمليات الجراحية اللازمة، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية العلاجية المتخصصة.

وأوضحت أن المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة للتوسع في إتاحة الخدمات الطبية التخصصية بالمناطق النائية، وتيسير حصول المواطنين عليها دون تحمل مشقة الانتقال إلى المراكز الأخرى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وشددت على أهمية استمرار المبادرات الطبية التي تستهدف الوصول بالخدمات العلاجية المتخصصة إلى المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة خاصة المناطق النائية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

من ناحية أخرى، وجه محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد بضرورة تيسير الإجراءات وتسريع معدلات فحص وإنجاز المعاملات من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يحقق كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائب المحافظ، اليوم، وشملت مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وتابع نائب المحافظ سير العمل بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لمنظومة تقنين الأراضي وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي.

كما تابع انتظام تقديم الخدمات بالمركز التكنولوجي الجديد، وذلك في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع العمل، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، بحث الدكتور هشام الشيمي سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، آليات تنظيم أعمال الحفر والردم بالطرق والشوارع العامة، وضوابط إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تنظيم أعمال الحفر والردم، المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد، بالحفاظ على كفاءة البنية التحتية وتحقيق التنسيق بين الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات تنظيم أعمال الحفر، والتأكيد على ضرورة الحصول على التنسيقات الفنية والإدارية المسبقة، بالتعاون مع مركز شبكات المرافق والتخطيط العمراني بالمحافظة.

وشدد سكرتير عام المحافظة على أهمية توحيد إجراءات تنفيذ أعمال الحفر والردم، ومنع تداخل الأعمال بين الجهات المختلفة أو تكرار الحفر بالمواقع نفسها، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية المنظمة لإعادة الطرق والشوارع إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الأعمال، ومتابعة تطبيق تلك الضوابط بجميع مراكز المحافظة.