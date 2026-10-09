2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة 9 أكتوبر 2026، لتفتح موجة الانخفاضات الأخيرة باب التساؤلات أمام الراغبين في الشراء: هل تمثل المستويات الحالية فرصة مناسبة لاقتناء المعدن الأصفر، أم أن الانتظار قد يكشف عن تراجعات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

وفقد جرام الذهب نحو 260 جنيهًا مقارنة بمستواه خلال الشهر الماضي، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه خلال الفترة نفسها، في تحركات أعادت اهتمام المستهلكين والمستثمرين بمتابعة الأسعار وتحديد توقيت الشراء.



وسجل سعر الذهب اليوم لعيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، نحو 6140 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 4183.43 دولار، وسط تباين في مؤشرات سوق المعدن النفيس بين تراجع الأسعار من جهة، واستمرار تدفق الاستثمارات إلى صناديق الذهب العالمية من جهة أخرى.



سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

أظهرت أحدث الأسعار الواردة تباينًا بين أعيرة الذهب المختلفة، مع استمرار متابعة عيار 21 باعتباره الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة.

وجاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:

عيار 24: نحو 7017.25 جنيه للجرام.

عيار 22: نحو 6432.50 جنيه للجرام.

عيار 21: نحو 6140 جنيهًا للجرام.

عيار 18: نحو 5262.75 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب: نحو 49120 جنيهًا.

أوقية الذهب عالميًا: نحو 4183.43 دولار.

وتعكس هذه الأرقام مستويات الأسعار الواردة للتعاملات، مع ضرورة مراعاة اختلاف السعر النهائي للمشغولات الذهبية وفق المصنعية والدمغة وهامش البيع والتيتترواح بين 100- 300 جنيه.

ويظل سعر الذهب اليوم متأثرًا بعدة عوامل، أبرزها حركة الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات الطلب داخل سوق الصاغة، وهو ما يجعل متابعة عامل واحد فقط غير كافية لتفسير كل تحركات الأسعار.

260 جنيهًا خسائر الجرام خلال شهر

تكشف مقارنة الأسعار عن تراجع ملحوظ خلال الشهر الماضي، إذ فقد جرام الذهب نحو 260 جنيهًا، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه، وفق الأرقام الواردة.

ويمنح هذا التراجع المشترين فرصة لإعادة تقييم توقيت الشراء مقارنة بالمستويات السابقة، لكنه لا يؤكد بمفرده أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوى ممكن، كما لا يضمن استمرار الهبوط خلال الأيام المقبلة.

وتتغير أسعار الذهب وفق حركة الأسواق العالمية وتطورات الاقتصاد وأسعار العملات، وقد تتبدل اتجاهات التداول في وقت قصير استجابة لبيانات اقتصادية أو تغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.

لذلك، فإن انخفاض سعر الذهب اليوم لا يعني بالضرورة أن الانتظار سيؤدي إلى سعر أقل، تمامًا كما أن التراجع السابق لا يضمن عودة الأسعار إلى الارتفاع سريعًا.



صناديق الذهب العالمية تشتري بقوة رغم تراجع الأسعار

على الرغم من انخفاض أسعار الذهب خلال سبتمبر، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر تدفقات استثمارية قوية بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال الشهر، لترتفع التدفقات الإجمالية خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار، مع تسجيل جميع المناطق الجغرافية تدفقات نقدية داخلة.

وأسهمت هذه التدفقات في زيادة حيازات الصناديق العالمية بنحو 67 طنًا خلال سبتمبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا، في إشارة إلى استمرار الإقبال الاستثماري على الأدوات المالية المدعومة بالذهب رغم تراجع الأسعار خلال الشهر.

وفي المقابل، انخفضت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بنسبة 7% خلال سبتمبر، لتسجل 574 مليار دولار، متأثرة بانخفاض سعر الذهب، رغم ارتفاع قيمة الأصول المدارة خلال الربع الثالث بالكامل بنسبة 9%.

وتوضح هذه الأرقام أهمية التفرقة بين تدفقات الاستثمار إلى الصناديق وقيمة الأصول التي تمتلكها؛ فزيادة الحيازات من الذهب يمكن أن تتزامن مع انخفاض القيمة الإجمالية للأصول عندما تتراجع الأسعار.

31 مليار دولار تدفقات فصلية.. والصناديق الأمريكية في الصدارة

خلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الحيازات الفعلية لصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بنحو 211 طنًا، مع تصدر الصناديق الأمريكية قائمة التدفقات الاستثمارية على مستوى الدول.

كما سجلت الصناديق البريطانية أقوى أداء فصلي في تاريخها، متجاوزة الصناديق الصينية، لتتصدر التدفقات منذ بداية العام، في تطور يعكس اتساع نطاق الطلب الاستثماري على الذهب في الأسواق العالمية.

وتكشف هذه التحركات عن استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن الأصفر، حتى في الفترات التي تشهد تراجعًا في أسعاره. لكن التدفقات الاستثمارية لا تمثل وحدها مؤشرًا حاسمًا على الاتجاه المقبل، لأن حركة الذهب تتأثر أيضًا بالدولار والعوائد وتوقعات السياسة النقدية والظروف الاقتصادية.

تشتري الذهب الآن أم تنتظر مزيدًا من التراجع؟

يضع المشهد الحالي الراغبين في الشراء أمام اتجاهين متباينين: أسعار تراجعت خلال سبتمبر ومعاملات اليوم، مقابل تدفقات استثمارية قوية إلى صناديق الذهب العالمية وزيادة حيازاتها إلى مستويات قياسية.

لكن لا يمكن اعتبار زيادة التدفقات ضمانًا لارتفاع الأسعار على المدى القريب، كما لا يكفي انخفاض السعر وحده للاستنتاج بأن موجة الهبوط انتهت.



ويظل اتجاه السوق مرتبطًا بتطورات عدة، بعضها قد يدفع الأسعار إلى التعافي، وبعضها قد يضغط عليها مجددًا.

وبالنسبة للراغبين في اقتناء الذهب، يتوقف قرار الشراء على الغرض من الاحتفاظ به والفترة الزمنية المستهدفة والقدرة على تحمل تقلبات الأسعار، وقد يساعد تقسيم المشتريات إلى مراحل على توزيع مخاطر الشراء عند مستوى سعري واحد، بدلًا من توجيه المبلغ بالكامل في توقيت محدد.



أما من يفكر في البيع، فمن المهم مقارنة السعر الحالي بمتوسط تكلفة الشراء، مع مراعاة المصنعية والفروق بين سعر الشراء والبيع واحتياجاته المالية، بدلًا من اتخاذ القرار بناءً على حركة يوم واحد.

ما العوامل التي تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة؟

تتأثر تحركات المعدن الأصفر بعدد من العوامل التي ينبغي متابعتها عند تقييم الأسعار، وفي مقدمتها:

سعر الأوقية عالميًا: يؤثر في اتجاه الأسعار، خصوصًا مع تغير شهية المستثمرين تجاه الذهب.

سعر الدولار أمام الجنيه: قد يغير تكلفة الذهب في مصر حتى عندما تكون الحركة العالمية محدودة.

تدفقات صناديق الذهب: تكشف عن اتجاهات استثمارية مهمة، لكنها لا تضمن اتجاه الأسعار مستقبلًا.

توقعات أسعار الفائدة: تؤثر في جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا.

الطلب داخل سوق الصاغة: ينعكس على حركة التداول والأسعار النهائية للمستهلكين.

وبناءً على هذه العوامل، فإن متابعة سعر الذهب اليوم تحتاج إلى النظر في الصورة الكاملة، بدلًا من الاعتماد على التراجع الحالي وحده أو افتراض أن التدفقات الاستثمارية القوية تعني ارتفاعًا وشيكًا.



الخلاصة: هل الانخفاض فرصة للشراء؟

يوفر تراجع الذهب بنحو 260 جنيهًا للجرام خلال شهر، وانخفاض الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه، صورة واضحة عن حجم التغير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وفي المقابل، تعكس التدفقات القياسية إلى صناديق الذهب استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن الأصفر.

ومع ذلك، لا تحسم هذه المؤشرات وحدها توقيت الشراء الأنسب. فالقرار يرتبط بهدف المشتري، ومدة الاحتفاظ بالذهب، وحاجته إلى السيولة، ومدى استعداده لتحمل تقلبات السوق.

ويظل سعر الذهب اليوم نقطة متابعة مهمة للمستهلكين، لكن الأفضل تقييم السعر إلى جانب المصنعية وسعر إعادة البيع واتجاهات السوق، دون افتراض أن الانخفاض الحالي يمثل القاع النهائي أو أن الارتفاع أصبح مضمونًا، حيث تتحرك أسعار الذهب بسرعة بين الحين والآخر.