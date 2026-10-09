بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

شغلت محركات البحث تساؤلات العديد من المواطنين، مصير مقعد النائبة أماني أبو سحلي عضو مجلس النواب المتوفاة إثر وعكة صحية لحقت بها بمركز فرشوط بمحافظة قنا.



وتجدر الإشارة إلى أن فازت النائبة أماني أبو سحلي في انتخابات مجلس النواب عن القائمة الوطنية عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي أجريت انتخاباتها ضمن المرحلة الأولى بنظام القائمة المغلقة المطلقة.



و تتمتع النائبة أماني أبو سحلي بخبرة سياسية جيدة حيث تشغل منصب أمين عام حزب حماة الوطن في مركز فرشوط بمحافظة قنا، إضافة إلى كونها عضو التحالف الوطني للعمل التنموي في محافظة قنا، وذلك إلى جانب ترأسها لمجلس إدارة جمعية نبراس الخير بمركز فرشوط، وهي عضو اتحاد القبائي العربية.

مصير مقعد النائبة بعد خلو مكانها بالبرلمان

وفقا لقانون مجلس النواب ، تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة فى قانون مجلس النواب على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".





ديانا أبو سحلى تحل محل النائبة الراحلة



ونظرًا لكون النائبة الراحلة كانت مرشحة ضمن القائمة الوطنية، فمن المقرر تصعيد المرشح الاحتياطي بالقائمة لشغل مقعدها.



ووفقًا للقوائم الرسمية المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن المرشحة الاحتياطية التي سيتم تصعيدها هي ديانا حمزة عبد المنصف همام أبو سحلى.



وطبقا لقانون مجلس النواب فإنه من المقرر أن يتم تصعيد الإحتياطى لـ النائبة أماني أبو سحلى بالقائمة وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.



وكان قد خيّم الحزن على أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، عقب وفاة المستشارة أماني ماهر أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن الدائرة، اليوم، وسط حالة من الأسى بين أسرتها وأبناء الدائرة ومحبيها.



ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفقيدة المعزين، اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بديوان العائلة، لتلقي واجب العزاء من أهالي فرشوط ومحافظة قنا.



وتوالت مشاعر الحزن والتعازي عقب إعلان الوفاة، حيث دعا محبو النائبة وأبناء دائرتها الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.