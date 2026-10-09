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سفارة السودان: العثور على مواطنة مفقودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة السودان: العثور على مواطنة مفقودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية

المواطنة السودانية المفقودة وسط أهلها
المواطنة السودانية المفقودة وسط أهلها
الديب أبوعلي

أعلنت سفارة السودان بالقاهرة، أنها نجحت في العثور على المواطنة السودانية المفقودة ولاء أبوبكر محمد النعيم، اليوم الجمعة، وهي بصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية.

وأوضحت السفارة، أنها تلقت معلومات بشأن وجود المواطنة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث تم على الفور التواصل مع السلطات الأمنية المختصة بمدينة طنطا، وإطلاعها على المعلومات المتوفرة لدى السفارة.

وأضافت: توجه مندوب السفارة، محمد أحمد خالد، على الفور إلى مدينة طنطا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية، جرى التواصل مع أسرة المواطنة، التي حضرت بدورها إلى المدينة، حيث تم تسليمها إلى أسرتها وهي في أتم الصحة والعافية، وعادت برفقتهم إلى القاهرة.

العثور على مواطنة سودانية 

وأكدت السفارة أنها، وفور تلقيها المعلومات بشأن غياب المواطنة، باشرت عبر مندوبيها جهودا حثيثة ومتابعة متواصلة، بالتنسيق مع السلطات المصرية المختصة، حتى تكللت تلك الجهود بالعثور عليها والاطمئنان على سلامتها.

وتقدمت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة بأسمى آيات الشكر والتقدير للسلطات والأجهزة الأمنية المصرية على تعاونها الكبير وجهودها المقدرة، وتخصيص فرق أمنية متعددة واصلت العمل ليلا ونهارا على مدار أيام متواصلة، حتى تكللت تلك الجهود بالنجاح، اليوم الجمعة، بالعثور على المواطنة السودانية.

وأكدت السفارة أن هذه القضية حظيت باهتمام قيادة الدولة السودانية بمختلف مستوياتها، ومتابعتها المستمرة لتطوراتها لحظة بلحظة، حرصاً على سلامة المواطنة والاطمئنان عليها.

وتقدمت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة بخالص الشكر والتقدير إلى أسرة المواطنة ولاء أبوبكر محمد النعيم، على تعاونها والتزامها بالتوجيهات الأمنية، ما كان له أثر طيب في تسهيل مهمة السفارة والأجهزة الأمنية المصرية في العثور عليها.

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