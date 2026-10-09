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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

الطقس
الطقس
عبد العزيز جمال

تتصدر حالة الطقس غدًا السبت 10 أكتوبر 2026 اهتمامات المواطنين، في ظل توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بالتزامن مع تحذيرات من نشاط الرياح القوية وضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء الخريفية، مع طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

أمطار رعدية وسيول

حالة الطقس غدًا السبت 10 أكتوبر 2026

تشهد البلاد مجموعة من الظواهر الجوية المتباينة، تشمل الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، مع احتمالات لتكوّن السحب الرعدية على بعض المناطق، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتتفاوت فرص الأمطار من منطقة إلى أخرى، إذ تتراوح بين أمطار خفيفة ومتوسطة، بينما ترتفع حدتها في بعض مناطق وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، لتصل إلى حد السيول على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق في الصباح

تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق التي تتأثر بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
 

خريطة سقوط الأمطار غدًا في المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاوت فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وفقًا للتوزيع التالي:

  • السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث تقارب 20% على بعض المناطق، على فترات متقطعة.
  • وسط وجنوب الصعيد: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 40%.
  • وسط وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر: قد تشتد الأمطار لتصل إلى حد السيول على فترات متقطعة.
  • السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة: فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 10%.
  • القاهرة الكبرى وشمال الصعيد: قد تمتد إليهما فرص الأمطار الخفيفة الضعيفة على فترات متقطعة.
    أمطار رعدية بسبب العاصفة دانيال

وتعكس هذه التوقعات اختلاف طبيعة الأحوال الجوية بين المناطق، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الرعدية والسيول.

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن البرق والرياح القوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الظواهر المصاحبة للسحب الرعدية، التي تصل نسبة حدوثها المتوقعة إلى نحو 40% في المناطق المعنية بالتوقعات.

وتتمثل أبرز المخاطر المصاحبة لهذه السحب في نشاط الرياح القوية الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، إلى جانب احتمالات حدوث ضربات البرق في بعض المناطق.

وتتطلب هذه الظروف الجوية الانتباه أثناء فترات نشاط السحب الرعدية، خصوصًا في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة أو نشاطًا ملحوظًا للرياح.

نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة

تشهد القاهرة الكبرى نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، فيما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب الصحراء الشرقية.

ومن المتوقع أن تتزامن هذه الظاهرة مع التقلبات الجوية في بعض المناطق، ما يستدعي الحذر، لا سيما أثناء التنقل على الطرق المكشوفة التي قد تتأثر بإثارة الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية.

درجات الحرارة غدًا السبت في مصر

أعلنت توقعات الطقس درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المدن، على النحو التالي:

  • القاهرة: العظمى 30 درجة، والصغرى 20 درجة.
  • الإسكندرية: العظمى 28 درجة، والصغرى 19 درجة.
  • الإسماعيلية: العظمى 31 درجة، والصغرى 18 درجة.
  • مطروح: العظمى 26 درجة، والصغرى 17 درجة.
  • شرم الشيخ: العظمى 33 درجة، والصغرى 25 درجة.
  • أسوان: العظمى 39 درجة، والصغرى 23 درجة.

وتسجل أسوان أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة، بواقع 39 درجة مئوية، تليها شرم الشيخ بـ33 درجة، ثم الإسماعيلية بـ31 درجة، بينما تسجل مطروح أقل درجة حرارة عظمى عند 26 درجة.

حالة الطقس اول اسبوع من الصيف

نصائح مهمة للتعامل مع طقس الغد

في ضوء توقعات الأمطار الرعدية واحتمالات السيول في بعض المناطق، يُنصح بمتابعة نشرات الأرصاد الجوية والتحديثات الرسمية، مع توخي الحذر خلال القيادة في أوقات الشبورة المائية، والانتباه إلى تغيرات الطقس أثناء فترات نشاط الرياح والسحب الرعدية.

كما ينبغي الانتباه إلى التحذيرات المتعلقة بالمناطق التي قد تتعرض لأمطار غزيرة أو سيول، خاصة في وسط وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر، مع تجنب الاقتراب من مجاري السيول أثناء هطول الأمطار.

وتظل متابعة حالة الطقس غدًا أمرًا مهمًا، في ظل اختلاف الظواهر الجوية بين المحافظات، من الشبورة الصباحية إلى الأمطار الرعدية ونشاط الرياح، وصولًا إلى احتمالات السيول في بعض المناطق.

 

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