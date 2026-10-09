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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار وغبار .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية اليوم (الجمعة) على عدد من مناطق المملكة.

وأشار المركز إلى أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، فيما تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة وحائل.

ونوه كذلك إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية مع عدم استبعاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.

السعودية الأرصاد السعودية أمطار في السعودية مكة المكرمة

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