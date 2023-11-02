أحمد أمين ضيف آخر حلقات "على باب العمارة".. صور

حل الفنان أحمد أمين ضيف على آخر حلقات “علي باب العمارة” والتي عرضت عبر منصة watch it ، خلال الساعات الماضية.

وظهر أحمد أمين في المشهد الاخيرة من آخر حلقات علي باب العمارة ، من خلال شخصية صاحب محل لبيع الحيوانات .

وكانت قد حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة على الحلقة الثامنة من مسلسل علي باب العمارة ، حيث ظهرت ا رحمة أحمد ضمن الاحداث بشخصيتها الحقيقة ، حيث تقوم بعمل مقلب في بطل العمل.

كوتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.



وينضم للمسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.