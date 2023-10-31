عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان خوري: زوجتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة

صدى البلد

حل الفنان اللبناني مروان خوري ضيفا على برنامج “الزمن” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على إحدى للفضائيات اللبنانية. 

وقال مروان خوري: “زوجتي مسلمة ولكنها تذهب معي إلى حيث تحب زيارة الأماكن الروحية، وفي نفس الوقت أكون سعيدا وأنا أفطر معها خلال صيامها في شهر رمضان الكريم”. 

وكان الفنان ساموزين حرص على الرد على المطرب مروان خورى، والذى تحدث فى مؤتمر صحفي له عقد مؤخرا.

وأكد مروان خورى، خلال المؤتمر، أنه لا يوجد تشابه بين أغنيته “اللى بيغار” وأغنية ساموزين “مش قادر” التي طرحت عام 2005.

وهو ما جعل ساموزين، يرد على موران خورى على صفحته الرسمية وقال: “حق الرد على هذا الكلام، أنا لو كان بدي أعمل مشكلة كنت اتكلمت في الصحافة وعملت أكثر من ذلك، ولكن بالعكس سكت والتوجه كان فقط عن طريق صفحاتي الرسمية، وذلك حفاظا على حقوق الملكية الفكرية والأدبية”.

 

تجتمع فيها دينا الشربيني وشيرين رضا .. لو بعد حين تتصدر المشاهدة

المطاريد يتصدر نسب المشاهدة فى مصر بعد طرحه بأيام



وأضاف: “وجهة نظر تحترم من فنان كبير وملحن كبير صديق لي، أعتقد أننا أصدقاء من عمر طويل أنا ومروان، وتوارد الأفكار بين الملحنين حقيقة لا ننكرها أبدًا، ولكن عدم سماع الأغنية لا أعتقد أن هذا الكلام حقيقي لأن مروان تربطني به علاقة من أيام وجودي في لبنان وهو يعلم هذا الشيء جيدا”.

وتابع: “وهو كان من أول المباركين لي على هذه الأغنية أيامها، أنا ما بنسى هالأيام أبدًا! وبالرغم من ذلك فهو شيء يسعدني أن تكون ألحان أغنيته الجديدة بها تشابه مع أغنية لي قد طرحت سنة 2005 وباقية في أذهان الناس حتى اليوم وتكون من الكلاسيكيات التي لا تنسى”.
 

 

الفنان اللبنانى مروان خورى الإعلامية راغدة شلهوب المطرب مروان خوري اللبنانى مروان خورى راغدة شلهوب شهر رمضان شهر رمضان الكريم مروان خوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|الذهب يتراجع في محلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

نوع واحد فقط.. زيادة 7.5 جنيه بأسعار السجائر في هذا التوقيت

منهم راندا عبد السلام.. المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع هؤلاء الفنانين

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

الكشف النهائي عن مرض الطبيب هاني الناظر.. مصاب بأشرس أنواع السرطان.. تفاصيل

شوبير يكشف القصة الكاملة بشأن أزمة إمام عاشور مع كولر في الأهلي

أولى صفقات الزمالك في عهد حسين لبيب.. من هو اللاعب؟

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع كولر.. موقف إمام عاشور من المشاركة أمام صن داونز

هل الاستغفار والتوبة يجزئان عن الصلوات الفائتة .. أمين الإفتاء يجيب

أعنف وأشرس أنواع السرطانات .. تفاصيل صادمة عن مرض هاني الناظر

رسميًا.. موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة

إبادة جماعية.. بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن استهداف المستشفيات في غزة

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غربلة التشكيل وتغييرات.. ثورة الدكة تدفع كولر لمفاجأة صن داونز بالقوة الضاربة

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

فيديو

من فرط حبها لـ الصوفية.. أول شابة مصرية في حضرة المولوية| فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ