مروان خوري: زوجتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة

حل الفنان اللبناني مروان خوري ضيفا على برنامج “الزمن” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على إحدى للفضائيات اللبنانية.

وقال مروان خوري: “زوجتي مسلمة ولكنها تذهب معي إلى حيث تحب زيارة الأماكن الروحية، وفي نفس الوقت أكون سعيدا وأنا أفطر معها خلال صيامها في شهر رمضان الكريم”.

وكان الفنان ساموزين حرص على الرد على المطرب مروان خورى، والذى تحدث فى مؤتمر صحفي له عقد مؤخرا.

وأكد مروان خورى، خلال المؤتمر، أنه لا يوجد تشابه بين أغنيته “اللى بيغار” وأغنية ساموزين “مش قادر” التي طرحت عام 2005.

وهو ما جعل ساموزين، يرد على موران خورى على صفحته الرسمية وقال: “حق الرد على هذا الكلام، أنا لو كان بدي أعمل مشكلة كنت اتكلمت في الصحافة وعملت أكثر من ذلك، ولكن بالعكس سكت والتوجه كان فقط عن طريق صفحاتي الرسمية، وذلك حفاظا على حقوق الملكية الفكرية والأدبية”.





وأضاف: “وجهة نظر تحترم من فنان كبير وملحن كبير صديق لي، أعتقد أننا أصدقاء من عمر طويل أنا ومروان، وتوارد الأفكار بين الملحنين حقيقة لا ننكرها أبدًا، ولكن عدم سماع الأغنية لا أعتقد أن هذا الكلام حقيقي لأن مروان تربطني به علاقة من أيام وجودي في لبنان وهو يعلم هذا الشيء جيدا”.

وتابع: “وهو كان من أول المباركين لي على هذه الأغنية أيامها، أنا ما بنسى هالأيام أبدًا! وبالرغم من ذلك فهو شيء يسعدني أن تكون ألحان أغنيته الجديدة بها تشابه مع أغنية لي قد طرحت سنة 2005 وباقية في أذهان الناس حتى اليوم وتكون من الكلاسيكيات التي لا تنسى”.

