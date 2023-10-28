المطاريد يتصدر نسب المشاهدة فى مصر بعد طرحه بأيام

تمكن فيلم المطاريد من بطولة الفنان أحمد حاتم من التواجد ضمن قائمة الافلام الاعلي مشاهدة فى مصر ، بعد طرحه بايام قليلة على منصة نتفلكيس العالمية .

وأحتل فيلم المطاريد المركز الاول ضمن الافلام الاعلي مشاهدة فى مصر ، ومن أصل 10 افلام سينمائية تضمهم القائمة .

ويشارك في بطولة فيلم «المطاريد» عدد كبير من الفنانين من أبرزهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل.

الجدير بالذكر نتفلكيس كانت قد طرحت خلال الايام الماضية عدد من الاعمال السينمائية ، لعل إبرزها فيلم إتنين للايجار من بطولة بيؤمي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ، كما طرحت فيلم نبيل الجميل دكتور تجميل من بطولة الفنان محمد هنيدي ونور .