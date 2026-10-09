جيش الاحتلال يعلن استهداف سوري على الحدود اللبنانية بتهمة التخطيط لهجمات بتوجيه إيراني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، استهداف شخص سوري على الحدود السورية اللبنانية، متهمًا إياه بالترويج لمخططات لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين بتوجيه من إيران.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن القوات الإسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت يوسف علي الحسون، الذي اتهمه بالتخطيط خلال العام الماضي لهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه المخططات أُحبطت قبل تنفيذها.

وأوضح المتحدث أن المخططات المزعومة شملت إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب سوريا.

وجاء الإعلان الإسرائيلي عقب تقارير وردت من لبنان بشأن الهجوم، فيما لم يتضمن التصريح تفاصيل إضافية بشأن توقيت الغارة أو ملابسات الاستهداف.