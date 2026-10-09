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تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

تسونامي
تسونامي
القسم الخارجي

أثار زلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجنوبي لبنما، مخاوف من احتمالات حدوث موجات مدّ بحري «تسونامي»، وسط متابعة لتطورات الهزة الأرضية وتقييم المخاطر المحتملة على المناطق الساحلية.

وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته الجمعة 9 أكتوبر 2026، أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية رصدت الزلزال قبالة الساحل الجنوبي لبنما، مشيرة إلى أن الهزة شعر بها سكان العاصمة بنما سيتي. 

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سجلت الزلزال بقوة 7.6 درجة في تقديرها، وحددت مركزه على بُعد نحو 10 كيلومترات جنوب غربي بلدة بيتالوزا أريبا، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، ما تسبب في اهتزاز المباني بالعاصمة ودفع بعض السكان إلى الخروج للشوارع، وفقا لوكالة اسوشيتدبرس الأمريكية.
 

وتأتي التحذيرات من موجات تسونامي في أعقاب الزلزال في ظل مخاوف من أن تؤدي الهزات القوية التي تقع في قاع البحر أو بالقرب من السواحل إلى إزاحة كميات كبيرة من المياه، بما قد ينتج عنه ارتفاع الأمواج واندفاعها نحو المناطق الساحلية المنخفضة.

وتعتمد الجهات المختصة في تقييم خطر التسونامي على قوة الزلزال وموقعه وعمقه، إلى جانب بيانات أجهزة رصد الأمواج والمد والجزر، قبل تحديد المناطق المعرضة للخطر ومستويات التحذير المناسبة. 
 

وفيما يتعلق بالخسائر، أشارت التقارير الأولية المنشورة عقب الزلزال إلى عدم توافر معلومات مؤكدة عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية حتى وقت نشرها، مع استمرار متابعة الموقف وتقييم تداعيات الهزة الأرضية. 
 

وتظل التحذيرات من التسونامي إجراءً احترازيًا مهمًا لحماية السكان، إذ يمكن أن تصل الموجات الخطرة إلى السواحل بعد وقوع الزلزال بوقت متفاوت، كما قد تستمر التيارات البحرية القوية حتى بعد انحسار الموجة الأولى.

زلزال مقياس ريختر الساحل الجنوبي بنما تسونامي

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