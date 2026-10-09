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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب سواحل بنما وتحذيرات من تسونامي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر الساحل الجنوبي لبنما، وشعر به سكان العاصمة بنما سيتي، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»، نقلًا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا من احتمال وصول موجات تسونامي إلى سواحل بنما خلال الساعات الثلاث التالية للزلزال، وسط ترقب للتطورات الناجمة عن الهزة الأرضية القوية.

ولم ترد في المعلومات الأولية تفاصيل مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتتابع الجهات المعنية تطورات الموقف، في ظل المخاوف من التداعيات المحتملة للهزة الأرضية على المناطق الساحلية.

زلزال مقياس ريختر بنما سيتي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الهزة الأرضية القوية

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