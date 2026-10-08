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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة بالقرب من القطب الجنوبي

جزيرة ماكواري
جزيرة ماكواري
خاطر عبادة

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة نائية غرب جزيرة ماكواري، الواقعة على بعد نحو 1500 كيلومتر جنوب غرب تسمانيا، في الساعة 3:46 مساءً يوم الخميس، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط.

محطة أبحاث بلا سكان دائمين


ولا يوجد سكان دائمون في جزيرة ماكواري، لكنها تستضيف بشكل دوري باحثين وموظفي دعم في محطة تديرها الشعبة الأسترالية للقطب الجنوبي.

 ويقوم الفريق الموجود حالياً بمراقبة أعداد طيور البطريق جنتو، التي تراجعت بنسبة 50% خلال 21 عاماً.


لا أضرار رغم قوة الهزة


ورغم أن زلزالاً بهذه القوة قادر عادة على إحداث أضرار طفيفة إلى متوسطة في المباني وهز الأرفف وارتجاج النوافذ، إلا أن هزة الخميس لم تسفر عن أي أضرار نظراً لموقعها البعيد والمعزول في المحيط.

زلزال القطب الجنوبي أستراليا

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