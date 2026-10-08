زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزيرة فانواتو دون خسائر أو تحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر دولة فانواتو الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية حتى الآن، ودون إصدار تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر شمال شرق منطقة نورسوب، وعلى عمق 10 كيلومترات.



وأكدت المعطيات عدم صدور أي تحذير من تسونامي عقب الهزة، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.



وتأتي هذه الهزة بعد زلزال آخر شهدته فانواتو أواخر أغسطس الماضي بقوة 6.1 درجة، دون صدور تحذير من تسونامي حينها أيضاً.