الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها بالخارج من مظاهرات متوقعة وتدعوهم إلى توخي الحذر

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مواطنيها المقيمين في الخارج من احتمال تنظيم مظاهرات ووقوع حوادث معادية للسامية في عدد من دول العالم، غدا، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 7 أكتوبر 2023.

ودعت الوزارة، الإسرائيليين بالخارج إلى توخي الحذر الشديد، وتجنب التوجه إلى مواقع الاحتجاجات والمناطق التي يُحتمل أن تشهد اشتباكات أو مظاهر معادية للسامية، في ظل المظاهرات المتوقع تنظيمها في أنحاء مختلفة من العالم.

ويأتي التحذير في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بالتزامن مع إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر، وسط مخاوف من تصاعد التوترات والاحتجاجات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.