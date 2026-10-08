مفاجأة لأول مرة.. يسرا: عمي هو من زرع رأفت الهجان في إسرائيل وعرفت الحقيقة بعد تصوير الجزء الأول

كشفت الفنانة يسرا عن مفاجأة شخصية ارتبطت بمشاركتها في مسلسل «رأفت الهجان»، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أثناء تصوير الجزء الأول من العمل أن عمها كان أحد رجال المخابرات، وأنه شارك في مهمة زرع رأفت الهجان داخل إسرائيل، ولم تعرف هذه المعلومة إلا بعد انتهاء تصوير الجزء الأول.

وقالت يسرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «بحب الإذاعة» على «نغم إف إم»، إنها شعرت بسعادة كبيرة عندما عرض عليها دورها في «رأفت الهجان»، خاصة أنها كانت أمام تجربة وطنية حقيقية تتناول قصة شخص قدم خدمة كبيرة لبلده.

وأضافت أن المسلسل جعل فريق العمل يشعر بحجم المهمة التي تناولها، موضحة أن فكرة أن يعيش شخص داخل وطن آخر بهوية مختلفة وحياة كاملة كانت تثير دهشة الجميع، قائلة إن الإنسان قد يشعر بالغربة حتى خلال سفره خارج البلاد لشهر أو شهرين.

يسرا عن لقاء زوجة رأفت الهجان

وتحدثت يسرا عن لقائها بزوجة رأفت الهجان الحقيقية، التي كانت تشعر بالقلق من قدرة الفنانة التي ستجسد شخصيتها على تقديمها بالشكل الصحيح، حتى إنها أخبرتها بأنها مستعدة لتجسيد الشخصية بنفسها إذا لم تتمكن يسرا من أدائها كما يجب.

وأكدت يسرا أن زوجة رأفت الهجان كانت تحبه بشكل استثنائي، مشيرة إلى أن رأفت لم يحب بصدق سوى زوجته، بينما كانت علاقاته بالنساء الأخريات مرتبطة بالمهام التي كان يسعى إلى تنفيذها.

يسرا تكشف أصعب مشاهد «رأفت الهجان»

وعن كواليس العمل مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وصفت يسرا التجربة بالرائعة، مؤكدة أن أجواء التصوير كانت مليئة بالمحبة والسعادة والفخر، وهو ما انعكس على أداء فريق العمل أمام الكاميرا.

وأشارت إلى أن مشهد وفاة رأفت الهجان، الذي جاء في بداية المسلسل، كان من أصعب المشاهد بالنسبة لها، خاصة أن جميع المشاركين في العمل كانوا يشعرون بمسؤولية كبيرة تجاه هذه التجربة.

كما أشادت بالمخرج الراحل يحيى العلمي، واصفة إياه بأنه كان «قائد المسلسل»، مؤكدة أنه كان يخلق أجواء مريحة لفريق العمل ويهتم بأداء جميع المشاركين، مهما كانت أدوارهم.

واختتمت يسرا حديثها بالتعبير عن أمنيتها في تقديم عمل وطني جديد بحجم «رأفت الهجان».