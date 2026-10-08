بعد أزمة عصام صاصا.. مسلم يوجه له رسالة غامضة.. والأخير يرد: « أنت مش مسلم»

عاد الخلاف بين مطربي المهرجانات مسلم وعصام صاصا إلى الواجهة من جديد، بعد تعليق أثار به مسلم الجدل عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، بالتزامن مع أزمة الفيديو المتداول لعصام صاصا، والذي ظهر خلاله ممسكًا بسيجارة تحتوي على مواد مخدرة، خلال بث مباشر عبر تطبيق تيكتوك.

ونشر مسلم عبر خاصية ستوري رسالة قصيرة كتب فيها: «انقلب السحر على الساحر»، وهو ما اعتبره عدد من متابعيه تلميحًا مباشرًا إلى عصام صاصا، خاصة مع تزامن المنشور مع حالة الجدل التي أثارها الفيديو المتداول.

ورد عصام صاصا، إذ كتب تعليقًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري ، قال فيه: «خليك عارف إن القرآن بيبطل أي سحر ولا أنت مش مسلم».

وتفاعل الجمهور مع الأزمة ، فيما اعتبر البعض أن تعليق مسلم يحمل نوعًا من الشماتة في صاصا بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب الفيديو.

وتعود تفاصيل الأزمة الحالية إلى انتشار مقطع من بث مباشر لعصام صاصا عبر تيكتوك، ظهر خلاله ممسكًا بسيجارة ملفوفة، وسط تداول واسع للفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربط متابعون بين شكل السيجارة وما يثار بشأن احتوائها على مواد مخدرة.

نقابة المهن الموسيقية تتخذ اجراء مع عصام صاصا

ومع انتشار الفيديو، تدخلت نقابة المهن الموسيقية على خط الأزمة، خاصة أن عصام صاصا من حاملي تصريح شعبة الأداء بالنقابة، حيث أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه سيتم فحص الفيديو المتداول خلال اجتماع مجلس النقابة يوم الأحد المقبل، للتأكد من صحة ما ظهر به.

وأوضح مصطفى كامل أنه في حال التأكد من صحة الفيديو وثبوت الواقعة، فإن مجلس النقابة سيتخذ الإجراء المناسب وفقًا لما يراه، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يكون بعد التحقق من الفيديو وعدم الاكتفاء بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تعليق مسلم الأخير بعد خلاف سابق جمعه بعصام صاصا خلال الفترة الماضية، بعدما أثارت تصريحات مسلم عن أغاني صاصا حالة من الجدل، ليرد عليه صاصا وأفراد من أسرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل تصريحات وعبارات حادة بين الطرفين.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد تدخلت وقتها لاحتواء الأزمة، ووجهت تحذيرات للطرفين بشأن ما يتم تداوله من عبارات مسيئة، في إطار تأكيدها على ضرورة الالتزام بضوابط المهنة وعدم تحويل الخلافات الشخصية إلى محتوى متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.