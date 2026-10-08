قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا
حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد
المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين
خطر الفيضانات يهدد إثيوبيا.. توقعات بأمطار غزيرة تزامنا مع انتشار الجفاف وانعدام الأمن الغذائي
تفاصيل أزمة الفنان عابد العناني وأحد العاملين داخل كومباوند شهير بسبب قطع المياه
قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة
مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على مطارَي الملك خالد وأبها الدوليين بالسعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم النجمة الرومانية ديانا لازار في الدورة الـ11 لمهرجان شرم الشيخ المسرحي

ديانا لازار
ديانا لازار
تقى الجيزاوي

يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فى دورته الحادية عشر النجمة والممثلة الرومانية ديانا لازار (Diana Lazar)، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في مجال المسرح، وذلك ضمن فعاليات المهرجان المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة الجديدة، في إطار احتفاء المهرجان بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر ورومانيا، والتي تمتد منذ عام 1906 وحتى 2026.

ويحضر اسم ديانا لازار ضمن البرنامج الروماني من خلال تجربتها المسرحية «Behind Forgiveness»، التي يقدمها المهرجان في صورة عرض تسجيلي خاص، مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لإتاحة الفرصة أمام ضيوف المهرجان وجمهوره للتعرف على جانب من تجربتها الفنية.

ولا تقتصر المشاركة الرومانية في الدورة الحادية عشرة على العروض المسرحية، إذ يتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات التي تجمع بين التكريم والعروض التسجيلية والندوات واللقاءات الفنية والثقافية، بما يفتح مساحة للتعرف على ملامح المسرح الروماني المعاصر وتجاربه المختلفة.

وفي سياق التحضيرات للاستضافة، عقد المجلس التنفيذي للمهرجان اجتماعًا مع أوليفيا تودريان (Olivia Toderean)، سفيرة رومانيا لدى مصر، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، مديرته، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس التنفيذي، لمناقشة تفاصيل البرنامج الفني والثقافي المقرر تقديمه خلال الدورة.

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة الفعاليات المنتظرة، وفي مقدمتها العروض المسرحية والندوات واللقاءات الفكرية والثقافية، إلى جانب بحث سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الفنانين والمسرحيين من مصر ورومانيا، بما يدعم العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

وتأتي الاستضافة أيضًا امتدادًا لسلسلة من اللقاءات التي أجرتها إدارة المهرجان مع عدد من المؤسسات المسرحية الرومانية، من بينها مهرجان سيبيو الدولي للمسرح (FITS) ومسرح «رادو ستانكا» الوطني، برئاسة البروفيسور كونستانتين شيرياك (Constantin Chiriac)، بهدف تطوير التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة أمام تبادل العروض والخبرات وبرامج التدريب والتطوير المسرحي.

ويبدأ الحضور الروماني في البرنامج الفني من خلال العرض المسرحي «Puzzle»، الذي يشارك ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان، ليكون أحد أبرز العروض التي تمثل رومانيا خلال الدورة الحادية عشرة.

وأكد المخرج والفنان مازن الغرباوي أن اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة يأتي ضمن توجه المهرجان نحو الانفتاح على التجارب المسرحية من مختلف دول العالم، موضحًا أن الاستضافة تتجاوز تقديم العروض إلى التعرف على ثقافة الدولة وتجاربها الفنية، وخلق مساحات للحوار والتعاون بين المسرحيين والمبدعين.

كما شددت الدكتورة إنجي البستاوي، مديرة المهرجان، على أهمية التحضير المبكر للبرنامج الروماني، بما يضمن تقديم مشاركة متكاملة تتناسب مع مكانة رومانيا كضيف شرف، وتجمع بين العروض المسرحية والندوات والفعاليات الفنية والثقافية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبرعاية ودعم محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور إسماعيل كمال.

وتتولى الفنانة الكبيرة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للدورة الحادية عشرة، فيما يواصل المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان، قيادة فعالياته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي مهام الإدارة، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا للمهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ديانا لازار الدورة الحادية عشر من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

الذهب

هل يجوز للرجل لبس الذهب في الخاتم والسلسلة؟.. أمين الفتوى يجيب

الجيش المصري

كيف كرّم النبي الأسرة المصرية في حديث خير أجناد الأرض؟.. أمين الفتوى يجيب

الاجتماع الـ 24 للأمانة العامة

"حكماء المسلمين" يشارك في الاجتماع الـ 24 للأمانة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد