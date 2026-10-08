تكريم النجمة الرومانية ديانا لازار في الدورة الـ11 لمهرجان شرم الشيخ المسرحي

يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فى دورته الحادية عشر النجمة والممثلة الرومانية ديانا لازار (Diana Lazar)، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في مجال المسرح، وذلك ضمن فعاليات المهرجان المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة الجديدة، في إطار احتفاء المهرجان بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر ورومانيا، والتي تمتد منذ عام 1906 وحتى 2026.

ويحضر اسم ديانا لازار ضمن البرنامج الروماني من خلال تجربتها المسرحية «Behind Forgiveness»، التي يقدمها المهرجان في صورة عرض تسجيلي خاص، مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لإتاحة الفرصة أمام ضيوف المهرجان وجمهوره للتعرف على جانب من تجربتها الفنية.

ولا تقتصر المشاركة الرومانية في الدورة الحادية عشرة على العروض المسرحية، إذ يتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات التي تجمع بين التكريم والعروض التسجيلية والندوات واللقاءات الفنية والثقافية، بما يفتح مساحة للتعرف على ملامح المسرح الروماني المعاصر وتجاربه المختلفة.

وفي سياق التحضيرات للاستضافة، عقد المجلس التنفيذي للمهرجان اجتماعًا مع أوليفيا تودريان (Olivia Toderean)، سفيرة رومانيا لدى مصر، بحضور المخرج والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي، مديرته، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس التنفيذي، لمناقشة تفاصيل البرنامج الفني والثقافي المقرر تقديمه خلال الدورة.

وشهد اللقاء مناقشة مجموعة الفعاليات المنتظرة، وفي مقدمتها العروض المسرحية والندوات واللقاءات الفكرية والثقافية، إلى جانب بحث سبل توسيع التعاون وتبادل الخبرات بين الفنانين والمسرحيين من مصر ورومانيا، بما يدعم العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

وتأتي الاستضافة أيضًا امتدادًا لسلسلة من اللقاءات التي أجرتها إدارة المهرجان مع عدد من المؤسسات المسرحية الرومانية، من بينها مهرجان سيبيو الدولي للمسرح (FITS) ومسرح «رادو ستانكا» الوطني، برئاسة البروفيسور كونستانتين شيرياك (Constantin Chiriac)، بهدف تطوير التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة أمام تبادل العروض والخبرات وبرامج التدريب والتطوير المسرحي.

ويبدأ الحضور الروماني في البرنامج الفني من خلال العرض المسرحي «Puzzle»، الذي يشارك ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان، ليكون أحد أبرز العروض التي تمثل رومانيا خلال الدورة الحادية عشرة.

وأكد المخرج والفنان مازن الغرباوي أن اختيار رومانيا ضيف شرف الدورة يأتي ضمن توجه المهرجان نحو الانفتاح على التجارب المسرحية من مختلف دول العالم، موضحًا أن الاستضافة تتجاوز تقديم العروض إلى التعرف على ثقافة الدولة وتجاربها الفنية، وخلق مساحات للحوار والتعاون بين المسرحيين والمبدعين.

كما شددت الدكتورة إنجي البستاوي، مديرة المهرجان، على أهمية التحضير المبكر للبرنامج الروماني، بما يضمن تقديم مشاركة متكاملة تتناسب مع مكانة رومانيا كضيف شرف، وتجمع بين العروض المسرحية والندوات والفعاليات الفنية والثقافية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وبرعاية ودعم محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور إسماعيل كمال.

وتتولى الفنانة الكبيرة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للدورة الحادية عشرة، فيما يواصل المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان، قيادة فعالياته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي مهام الإدارة، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا للمهرجان.