رومانيا ضيفة شرف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

في إطار الاستعدادات للدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (SITFY)، والمقرر إقامتها بمدينة السلام خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، أعلنت إدارة المهرجان، برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن تفاصيل المشاركة الرومانية الموسعة، بعد اختيار رومانيا ضيفة شرف الدورة الحادية عشرة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 120 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر ورومانيا (1906 – 2026).



ويأتي اختيار رومانيا ضيفة شرف للمهرجان في إطار استراتيجية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي للانفتاح على التجارب المسرحية العالمية، وتوسيع مساحات التواصل والتبادل الثقافي والفني بين المسرحيين المصريين ونظرائهم من مختلف دول العالم، خاصة التجارب التي تقدم رؤى معاصرة في مسرح الشباب.

لقاء مع سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث تفاصيل الاستضافة

وفي هذا السياق، عقد المجلس التنفيذي للمهرجان لقاءً مع سفيرة جمهورية رومانيا لدى مصر، السيدة أوليفيا تودريان (Olivia Toderean)، بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي مديرة المهرجان، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي، حيث تناول اللقاء التصور العام للمشاركة الرومانية، ومختلف التفاصيل الخاصة بالبرنامج الفني والثقافي الذي تقدمه رومانيا خلال فعاليات الدورة الحادية عشرة، وبحث الجانبان عددًا من المحاور المتعلقة بالاستضافة، بما يشمل العروض المسرحية، ومشاركة الفنانين والمسرحيين، إلى جانب الندوات واللقاءات الفكرية والفعاليات الثقافية التي تتيح للجمهور والمسرحيين المصريين التعرف على ملامح المسرح الروماني المعاصر، وما يقدمه من تجارب واتجاهات فنية جديدة، خاصة في مجال مسرح الشباب.

كما تناول اللقاء آليات تنظيم المشاركة الرومانية بما يحقق أكبر قدر من التواصل بين المسرحيين في البلدين، ويفتح المجال أمام الحوارات الفنية وتبادل الخبرات والتجارب، بما يتجاوز حدود المشاركة في المهرجان إلى تأسيس جسور مستدامة للتعاون المسرحي والثقافي بين مصر ورومانيا.

مازن الغرباوي: الاستضافة تتجاوز العروض إلى بناء جسور ثقافية.

وأكد المخرج والفنان مازن الغرباوي أن اختيار رومانيا ضيفة شرف للدورة الحادية عشرة يأتي في إطار توجه المهرجان نحو الانفتاح على التجارب المسرحية العالمية، وإتاحة الفرصة للمسرحيين والجمهور في مصر للتعرف عن قرب على تجارب وثقافات مختلفة، وأوضح أن استضافة دولة كضيفة شرف لا تقتصر على تقديم عروض مسرحية، وإنما تمثل مساحة أوسع للتعرف على ثقافتها وفنونها وحركتها المسرحية، وفتح قنوات جديدة للحوار والتعاون بين الفنانين والمبدعين، وأشار إلى أن الاحتفاء بالمشاركة الرومانية هذا العام يكتسب خصوصية إضافية مع مرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، بما يمنح المشاركة بعدًا ثقافيًا وفنيًا يتكامل مع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

من جانبها، أكدت الدكتورة إنجي البستاوي، مديرة المهرجان، أهمية التنسيق المبكر مع الجانب الروماني للوصول إلى برنامج متكامل يليق بمكانة رومانيا كضيفة شرف، ويحقق تنوعًا في الفعاليات بين العروض المسرحية والندوات واللقاءات الفنية والثقافية.

شراكة استراتيجية

وتأتي المشاركة الرومانية تتويجًا لمسار من اللقاءات وجلسات العمل التي شهدتها كل من القاهرة وبوخارست، وشملت إلى جانب التنسيق مع السفارة الرومانية بالقاهرة، اجتماعات مع إدارة مهرجان سيبيو الدولي للمسرح (FITS) ومسرح «رادو ستانكا» الوطني، برئاسة البروفيسور كونستانتين شيرياك (Constantin Chiriac)، وذلك في إطار العمل على تعزيز الشراكة والتبادل المسرحي بين المهرجانين.

وتستهدف هذه الشراكة فتح آفاق أوسع أمام التعاون بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ومؤسسات المسرح الرومانية، بما يشمل تبادل العروض والخبرات، والتواصل بين الفنانين والمخرجين والشباب المسرحي، والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات التدريب والتطوير والإنتاج المسرحي.

عرض ( Puzzle ) يفتتح المشاركة الرومانية وينافس في المسابقة الرسمية

وتفتتح المشاركة الرومانية جدول فعاليات الدورة الحادية عشرة من خلال العرض المسرحي «Puzzle»، الذي يشارك ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان، ليكون أحد أبرز ملامح الحضور الروماني في هذه الدورة.

كما تتضمن المشاركة الرومانية تكريم النجمة والممثلة ديانا لازار (Diana Lazar)، تقديرًا لمسيرتها الفنية، بالتزامن مع حضور تجربتها من خلال العرض الدرامي «Behind Forgiveness»، الذي يحظى بعرض تسجيلي خاص مترجم إلى اللغة الإنجليزية خلال أيام المهرجان.

ويأتي هذا البرنامج ليمنح المشاركة الرومانية طابعًا متنوعًا يجمع بين العرض المسرحي الحي، والتكريم، والعروض التسجيلية، واللقاءات الفنية والثقافية، بما يعكس تنوع التجربة المسرحية الرومانية ويتيح للجمهور المصري والمشاركين في المهرجان مساحة أوسع للتعرف عليها.

ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات والتنسيقات بين إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والسفارة الرومانية والمؤسسات المسرحية الرومانية خلال الفترة المقبلة، لوضع اللمسات النهائية على برنامج الاستضافة وتفاصيل الفعاليات المصاحبة.

وأكدت إدارة المهرجان أن المشاركة الرومانية في الدورة الحادية عشرة تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون الثقافي والفني بين البلدين، وأن الاحتفاء بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الرومانية يشكل مناسبة لتعزيز التواصل بين الأجيال الجديدة من المسرحيين، وبناء مساحات أرحب للحوار والتبادل والتعاون بين مصر ورومانيا.



يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار دعم وتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وتتولي رئاسة المهرجان الشرفية في الدورة الحادية عشرة الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، فيما يواصل المخرج مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس المهرجان، منذ انطلاق دورته الأولى، قيادة هذا المشروع الثقافي الطموح وترسيخ حضوره كحدث دولي يحتفي بالمسرح الشبابي ويعزز قيم التبادل الفني والحوار الحضاري، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي إدارة المهرجان، حيث أسهمت في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الدولية المتخصصة في المسرح الشبابي، بينما يتولى المنتج هشام سليمان رئاسة اللجنة العليا للمهرجان، مواصلًا دعمه الكامل لبنيته التنظيمية ورؤيته المستقبلية.